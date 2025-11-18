Operativo energético: detectan más de 45 comercios con conexiones ilegales en La Plata y alrededores

Un amplio operativo de control encabezado por Edelap dejó en evidencia una red de irregularidades en el uso de la energía eléctrica en La Plata y la región. Técnicos de la distribuidora detectaron adulteraciones en los medidores de 30 supermercados y conexiones clandestinas en otros 16 comercios, prácticas que permitían ocultar parte del consumo real.

Durante las inspecciones, el personal labró las actas correspondientes y procedió a la normalización de cada instalación manipulada. También intervino en puntos donde las conexiones representaban un riesgo para la seguridad pública, debido a la posibilidad de descargas o fallas en la red.

Desde la empresa remarcaron que estos controles forman parte de un plan permanente para detectar maniobras que puedan afectar la calidad del servicio eléctrico y el abastecimiento general. Recordaron además que la normativa vigente autoriza el cobro retroactivo de la energía consumida pero no registrada, con un recargo del 40%, e incluso la suspensión del suministro para quienes incurren en este tipo de fraude.

Qué medidas podrían tomarse ahora

Edelap anticipó que evalúa presentar denuncias penales tanto contra los responsables de estas conexiones ilegales como contra quienes ofrecen servicios para adulterar instalaciones eléctricas. Los operativos continuarán en las próximas semanas con el objetivo de prevenir nuevos casos y asegurar un servicio estable y seguro para toda la región.