La NASA revelará datos sobre el origen del cometa interestelar 3I/ATLAS

Después de un gran apagón administrativo que causó varios retrasos en su accionar diario, la NASA convocó a la comunidad científica y al público para este miércoles 19 de noviembre para revelar nuevas imágenes y datos clave del cometa interestelar 3I/ATLAS.

La relevancia de este anuncio radica en que 3I/ATLAS se convirtió en el tercer visitante conocido procedente de fuera del sistema solar —después de ‘Oumuamua y 2I/Borisov— y su estudio ofrece pistas inéditas sobre otros mundos.

Los primeros días de octubre el cometa interestelar 3I/ATLAS pasó a unos 29 millones de kilómetros de Marte. En ese momento, la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA y su potente cámara HiRISE tenían una oportunidad de oro: observar el objeto desde un ángulo lateral único, imposible de conseguir desde la Tierra. Sin embargo, las imágenes nunca aparecieron.

Desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio esgrimieron que la actualización del estado de situación del objeto interestelar “se demoró” por el shutdown del gobierno de EE.UU.

El científico de Harvard, Abraham ‘Avi’ Loeb acusó a la NASA de retener imágenes "extremadamente valiosas a nivel científico", y consiguió involucrar a una congresista republicana para exigir su liberación.

Dentro de las figuras destacadas que brindarán su conocimiento sobre el cometa 3I/ATLAS participarán la administradora de Misiones Científicas de la agencia espacial estadounidense, Nicky Fox; el director interino de la División de Astrofísica, Shawn Domagal-Goldman y el científico jefe para cuerpos pequeños, Tom Statler.

Los tres compartirán hallazgos preliminares y explicarán cómo este cuerpo helado será vigilado durante todo su tránsito por nuestro Sistema Solar gracias a la sinergia entre observatorios terrestres y sondas espaciales desplegadas en diversas órbitas.

El cometa 3I/ATLAS presenta propiedades químicas “inéditas”. De acuerdo a los análisis espectroscópicos revelan una mezcla poco habitual: dióxido de carbono, agua, cianuro y una aleación de níquel que nunca se detectó en la naturaleza.