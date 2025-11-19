ciencia
La NASA revelará datos sobre el origen del cometa interestelar 3I/ATLAS
Se trata del tercer objeto identificado hasta la fecha que entró en nuestro sistema solar.
Después de un gran apagón administrativo que causó varios retrasos en su accionar diario, la NASA convocó a la comunidad científica y al público para este miércoles 19 de noviembre para revelar nuevas imágenes y datos clave del cometa interestelar 3I/ATLAS.
La relevancia de este anuncio radica en que 3I/ATLAS se convirtió en el tercer visitante conocido procedente de fuera del sistema solar —después de ‘Oumuamua y 2I/Borisov— y su estudio ofrece pistas inéditas sobre otros mundos.
Los primeros días de octubre el cometa interestelar 3I/ATLAS pasó a unos 29 millones de kilómetros de Marte. En ese momento, la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA y su potente cámara HiRISE tenían una oportunidad de oro: observar el objeto desde un ángulo lateral único, imposible de conseguir desde la Tierra. Sin embargo, las imágenes nunca aparecieron.
Desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio esgrimieron que la actualización del estado de situación del objeto interestelar “se demoró” por el shutdown del gobierno de EE.UU.
El científico de Harvard, Abraham ‘Avi’ Loeb acusó a la NASA de retener imágenes "extremadamente valiosas a nivel científico", y consiguió involucrar a una congresista republicana para exigir su liberación.
Dentro de las figuras destacadas que brindarán su conocimiento sobre el cometa 3I/ATLAS participarán la administradora de Misiones Científicas de la agencia espacial estadounidense, Nicky Fox; el director interino de la División de Astrofísica, Shawn Domagal-Goldman y el científico jefe para cuerpos pequeños, Tom Statler.
Los tres compartirán hallazgos preliminares y explicarán cómo este cuerpo helado será vigilado durante todo su tránsito por nuestro Sistema Solar gracias a la sinergia entre observatorios terrestres y sondas espaciales desplegadas en diversas órbitas.
El cometa 3I/ATLAS presenta propiedades químicas “inéditas”. De acuerdo a los análisis espectroscópicos revelan una mezcla poco habitual: dióxido de carbono, agua, cianuro y una aleación de níquel que nunca se detectó en la naturaleza.