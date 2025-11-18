La UNLP realiza hoy el sorteo público de vacantes para sus colegios de pregrado

La Universidad Nacional de La Plata llevará adelante hoy, a partir de las 9 horas, el sorteo público oficial para la asignación de vacantes en sus cinco colegios de pregrado. El procedimiento, que definirá el ingreso de aspirantes para 2026, podrá seguirse en vivo por streaming a través de www.unlp.edu.ar y también de manera presencial en la Sala del Consejo Superior del Rectorado, en calle 7 Nº 776.

El cronograma comenzará con la Escuela Graduada “Joaquín V. González” a las 9, continuará a las 10 con el Liceo “Víctor Mercante” y a las 10.30 con el Colegio Nacional “Rafael Hernández”, incluyendo su Bachillerato Orientado en Energía y Sustentabilidad y la Educación Secundaria Básica. A las 11.15 será el turno del Ciclo Básico de Formación Artística del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”.

Gracias a la tecnología desarrollada por el CeSPI, el sistema informático utiliza un algoritmo matemático que distribuye aleatoriamente todas las preinscripciones para establecer el orden del sorteo. Los resultados estarán disponibles de manera inmediata en la web de la UNLP y en el portal específico https://resultados-colegios.unlp.edu.ar.

La demanda volvió a ser elevada: la Escuela J. V. González reunió 2.384 aspirantes, con vacantes únicamente en los niveles iniciales. El Colegio Nacional registró 753 inscriptos, mientras que el Liceo Víctor Mercante contabilizó 485 para primer año. En la Escuela Inchausti, aún en proceso de inscripción, se abrirán 60 vacantes divididas entre mujeres y varones. El Bachillerato de Bellas Artes sumó 545 anotados en sus orientaciones de Artes Visuales, Música y Audiovisuales, con diferentes disponibilidades según turno y año.

Desde la UNLP recordaron además que continúa abierta la preinscripción para el Bachillerato Orientado en Energía y Sustentabilidad del Colegio Nacional para escuelas primarias de gestión estatal de la zona de Gonnet, trámite que deberá realizarse a través del sistema SIPECU.