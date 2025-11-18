OLGA se suma a la Semana de la Música con un festival gratuito en Plaza Moreno

En el marco de la primera edición de la Semana de la Música, iniciativa impulsada por la Municipalidad de La Plata, el canal de streaming Olga llevará adelante la jornada “Tapados de música” el próximo viernes 21 de noviembre en Plaza Moreno de 12:00 a 19:00 horas.

El evento va a estar conducido por Paula Chaves, Nacho Elizalde, Evelyn Botto y Luli González, entre otras destacadas figuras que le pondrán color a toda la jornada.

Durante la misma se harán entrevistas a destacados artistas locales y nacionales, como así también shows musicales en el escenario montado para los festejos por el 143° aniversario.

Cabe destacar que este evento será de carácter gratuito y se inscribe dentro de la Semana de la Música, una iniciativa municipal que se extenderá hasta el 22 de noviembre con una agenda gratuita de actividades culturales y artísticas en distintos puntos del partido.