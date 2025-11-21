La Plata cierra el Mes de la Tradición con dos jornadas con actividades criollas

La ciudad cerrará este fin de semana el Mes de la Tradición con dos jornadas abiertas al público que combinarán espectáculos artísticos, presentaciones tradicionalistas y diversas actividades culturales. Las propuestas se desarrollarán el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre en distintos espacios de la ciudad, con entrada libre y gratuita.

El sábado desde las 13:00, el predio municipal ubicado en 122 y 56 recibirá a agrupaciones de danza como Fortín Tradición Argentina, Grupo Raíz de Tradición, Grupo de Danzas Enguenas, Bailarines Independientes, Sueños Dorados, Cuatro Rumbos, Corazones Criollos, Tierra de Esperanza y el Taller Amigos de Corazón. El cierre artístico estará a cargo de Los Chaza, mientras que la animación será responsabilidad de Julio Torres, Telmo Vidal, Daniel Líneas y Sergio Montenegro. Además, habrá desfiles de emprendados, entretenimientos camperos, feria de artesanías, corredor gastronómico y una exhibición de la escuadra albiceleste de la Policía bonaerense.

En tanto, el domingo la actividad se trasladará al Paseo del Bosque, donde desde las 14:00 se realizará un gran Pericón Nacional con Adrián Sancho como bastonero. A las 16:00 tendrá lugar un desfile tradicionalista y a las 17:30 subirá al escenario el grupo Los Colorados para dar cierre musical a la jornada.

Desde la comuna platense destacaron que la programación del Mes de la Tradición incluyó homenajes, desfiles, espectáculos musicales y exhibiciones en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de revalorizar las costumbres criollas y fortalecer la identidad cultural platense junto a instituciones tradicionalistas y artistas locales.