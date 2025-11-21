El Faro Querandí, emblema nacional de las costas bonaerenses

Ubicado en la Reserva Natural Faro Querandí, el histórico monumento de Villa Gesell fue inaugurado el 27 de octubre de 1922 y desde entonces oficia como guía a los barcos que surcan las costas bonaerenses.

Este Monumento Histórico Nacional tiene 54 metros de altura y 276 escalones hasta su cima, siendo una de las estructuras más altas de su tipo. Forma parte del Sistema de Faros Centenarios (Ley 26.650).

Sus 44 hectáreas son administradas por el Servicio de Hidrografía Naval y está rodeado por un bosque de 4 hectáreas que alberga especies exóticas como pinos, cipreses, aromos, membrilleros, álamos y laureles.

Su nombre lo tomó de la comunidad aborigen que habitó en la región hasta principios del siglo XVIII (cuyo significado, dicen, es “hombre que se unta con grasa”).

La Reserva Natural Municipal Faro Querandí fue creada con el objetivo de preservar el ecosistema de dunas costeras en su estado natural, junto con su flora y fauna. Cubre ambientes como dunas, bañados y pastizales.

Asimismo, la reserva cuenta con 2 senderos ecoturísticos: Los Senecios, que permite interpretar la flora y fauna nativa, y cuenta con cartelería que explica las huellas de las diferentes especies. Y el sendero Adesmia incana, que es de dificultad media-alta e invita a observar distintos ambientes con vegetación nativa y exótica.