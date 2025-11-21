Desarrollan en el Conicet un método innovador para restaurar discos de acetato

Un equipo de investigadores del Conicet, perteneciente al Centro de Química Inorgánica (Cequinor), desarrolló una innovadora formulación química que permite la restauración de documentos sonoros analógicos, como discos de acetato, de manera rápida y sin dañarlos.

La nueva formulación permite reducir el tiempo humano dedicado a la limpieza manual de los materiales de 8 horas a 10 minutos. La receta, ostensiblemente más económica que las soluciones que se comercializan a nivel mundial, podría servir tanto para recuperar grabaciones de archivos privados como de entidades públicas.

El uso de la nueva técnica ya fue probado con éxito para la restauración del Archivo Sonoro (ASFdA-RU) de LR 11 Radio Universidad Nacional de La Plata AM 1390, emisora inaugurada en 1924 y catalogada como la primera radio universitaria del mundo.

“La técnica consiste, primero, en una limpieza húmeda aplicando la solución química para remover el ácido palmítico mediante su neutralización con hidróxido de amonio debidamente diluido. Luego, el lavado con agua y el secado con alcohol isopropílico”, explicó Carlos Della Védova, investigador del Conicet en el Cequinor y responsable del grupo a cargo de la tarea.

“Luego se procedió a la medición del estado de los surcos de los discos, lo que se realizó mediante el uso de un microscopio especialmente adaptado, instancia que significó también otro aprendizaje conjunto del equipo”, agregó el experto.

Las pruebas demostraron la eficacia de la formulación para la remoción del ácido palmítico, y la medición y comparación de los surcos de los discos y sus características antes y después de la aplicación permitieron confirmar que no perjudica el material original.

“El material con el que están recubiertos los discos es muy pesado y difícil de remover. Existen recomendaciones muy específicas acerca de cómo limpiarlos, porque son discos hechos con nitrato y acetato de celulosa sobre una base de aluminio, un formato que, por este tipo de degradación, se encuentra bajo alerta de preservación a escala internacional”, resaltó María Paula Cannova, una de las responsables del ASFdA-RU, que se contactó con los científicos del Cequinor en busca de una solución para ese problema.

Y completó: “Estamos buscando la ecualización propia de cada disco en función de las posibles tecnologías disponibles. En ese sentido, un integrante del equipo, Martín Donato, profesor titular de Electrónica en la Tecnicatura de Sonido de la FdA, realizó una adaptación en un preamplificador para evitar la ecualización RIAA y que durante el proceso de digitalización los discos anteriores a 1954 puedan ser transferidos sin la aplicación automática de esa curva”.