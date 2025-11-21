Se renueva la histórica colecta navideña de La Plata Solidaria

Plata Solidaria inició una nueva edición de su histórica campaña “Ni un chico sin Papá Noel”, la tradicional colecta de juguetes que por vigésimo sexto año consecutivo busca asegurar que miles de niños y niñas de la región reciban un regalo en Navidad.

“Ha pasado tanto tiempo que ya no tenemos palabras para agradecer a los cientos y cientos de platenses que durante todos estos años hicieron posible la actividad que prácticamente dio origen a La Plata Solidaria”, expresó Pablo Pérez, coordinador del voluntariado.

En esta primera etapa, los responsables de la colecta convocan a comercios, instituciones y establecimientos educativos a convertirse en Centros de Recepción para reunir juguetes nuevos o en buen estado. “Invitamos a quienes quieran ser parte de esta hermosa actividad a que se sumen desde los distintos barrios de la ciudad”, remarcaron desde la entidad, que insiste en la importancia de multiplicar los puntos de entrega para alcanzar a más chicos y chicas en situación de vulnerabilidad.

Quienes deseen sumarse como voluntarios, colaborar con donaciones o convertirse en Centro de Recepción pueden solicitar más información a través del WhatsApp 221-566-9819 o del Instagram oficial @laplatasolidariaok. La campaña continuará durante las próximas semanas con actividades y recorridas solidarias para fortalecer la participación comunitaria y garantizar, una vez más, que ninguna infancia se quede sin la ilusión navideña.