Cómo funcionarán los servicios municipales en La Plata durante el fin de semana largo

La Municipalidad de La Plata informó cómo será el funcionamiento de los servicios durante el fin de semana largo que incluirá el viernes 21 de noviembre, día no laborable con fines turísticos, y el lunes 24, feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Según se precisó, la recolección de residuos se desarrollará con normalidad ambas jornadas, mientras que las líneas municipales del transporte público de pasajeros operarán bajo el cronograma habitual de feriados.

Asimismo, no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque se mantendrán los controles de tránsito y nocturnidad en distintos puntos de la ciudad. El Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado durante los dos días. En materia sanitaria, el SAME brindará atención normal y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) contarán con guardias de enfermería las 24 horas.

El cementerio municipal estará abierto al público para visitas de 8:00 a 15:00, mientras que su administración atenderá de 8:00 a 12:00. En relación al funcionamiento de los mercados, el viernes abrirán tanto el Mercado Bonaerense como el Mercado Regional Mayorista, este último de 8:00 a 13:00, pero ambos permanecerán cerrados el lunes.

Por último, desde el Municipio confirmaron que el Parque Ecológico Municipal funcionará de manera habitual los dos días. En tanto, la República de los Niños abrirá con normalidad el viernes y el lunes operará como un domingo, con todas sus atracciones en funcionamiento.