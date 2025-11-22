La NASA revela nuevos datos del cometa 3I/ATLAS

El cometa 3I/ATLAS, identificado en julio de 2024 y observado en detalle por múltiples misiones de la NASA durante octubre, se convirtió en uno de los fenómenos astronómicos más relevantes del año

La agencia logró fotografiarlo y analizarlo desde diversos ángulos, demostrando una notable capacidad de adaptación tecnológica y operativa.

Desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Maryland, la agencia mostró sus observaciones más recientes y volvió a poner el foco en los datos verificables.

El científico líder de la NASA, Tom Statler, describió el esfuerzo conjunto como “ver un partido desde varios puntos del estadio”: cada nave aportó una perspectiva distinta. Entre los instrumentos involucrados participaron la sonda Lucy, la misión Psyche, la Parker Solar Probe, SOHO, PUNCH y numerosos observatorios terrestres, permitiendo una reconstrucción tridimensional del cometa sin precedentes.

Los análisis espectrales del telescopio James Webb y SPHEREx confirmaron la presencia de hielo de agua y grandes cantidades de dióxido de carbono. Los especialistas remarcan un dato inusual: el cometa emite más CO₂ que agua, una relación que no coincide con los cometas del Sistema Solar y que sugiere un origen químico distinto.

Otro punto que sorprendió a los equipos científicos fue la detección de vapor de níquel a una gran distancia del Sol, un comportamiento que no encaja en los modelos actuales de cometas. Para los astrónomos, este indicio refuerza la hipótesis de que 3I/ATLAS proviene de un sistema estelar más antiguo, con condiciones diferentes a las del nuestro.

El creciente interés público en torno al cometa estuvo acompañado de rumores que apuntaban a un posible origen extraterrestre. Ante estas especulaciones, los de la agencia han subraatron que 3I/ATLAS muestra todas las características propias de un cometa natural

La NASA aclaró además que la máxima aproximación del cometa 3I/Atlas a la Tierra será de más de 273 millones de kilómetros, una distancia que elimina cualquier riesgo y disipa la preocupación que surgió entre parte del público.

La detección inicial ocurrió el 1 de julio mediante el sistema ATLAS, una red de cinco telescopios diseñada para rastrear cuerpos potencialmente peligrosos.