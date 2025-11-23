Un sanatorio de La Plata lanzó un programa de visita de mascotas a pacientes internados

Ellos no pueden hablar, pero si saben de la incondicionalidad. Su presencia en la vida de un ser humano hace que el mundo, a veces cruel, se vuelva por momentos más liviano de transitar. Porque su amor es sanador y produce algo maravilloso en las personas internadas al ver a sus mascotas que llegan a verlos después de varios días en un nosocomio. Es por eso que, en La Plata el Instituto Médico Platense anunció la puesta en marcha de un nuevo programa que permitirá que pacientes internados puedan reencontrarse con sus mascotas durante su período de hospitalización.

La iniciativa, que comenzará a aplicarse de manera progresiva, y en cierta forma toma como referencia casos exitosos desarrollados en instituciones de alta complejidad de la Ciudad de Buenos Aires, como el Hospital Garrahan, el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) y CEMIC, o mismo en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata que cuenta con un staff canino que son adiestrados para brindar asistencia hospitalaria. Estas visitas de animales demostraron generar beneficios clínicos y emocionales significativos.

Casos de pacientes internados que fueron visitados por perros guías

El antecedente más reciente y emblemático ocurrió en el Hospital Garrahan, donde Mara, una labradora retriever entrenada por la Escuela de Perros Guía Argentinos, visitó a dos niños de nueve años internados en terapia intensiva e intermedia. Esa jornada marcó un antes y un después: la interacción con la perra logró reducir la ansiedad, estimular emociones positivas y favorecer la comunicación de los pequeños pacientes con el equipo de salud. Estos encuentros comenzaron con pacientes ambulatorios en 2024 y, desde marzo de 2025, se ampliaron a quienes atraviesan cuadros de mayor complejidad, con intervenciones cada 15 días.

Diversos estudios respaldan esta práctica, señalando que la presencia de animales puede disminuir el dolor, el estrés y la sensación de aislamiento, además de mejorar la movilidad, la motivación y el bienestar emocional.

Con esta incorporación, otra clínica se suma a la tendencia global de humanización del sistema sanitario, donde las emociones, los vínculos afectivos y el bienestar integral pasan a ocupar un lugar tan central como la atención médica.