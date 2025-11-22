Termina una semana repleta de música en la ciudad en su 143° aniversario

En el marco de la primera edición de la Semana de la Música que comenzó el 15 de noviembre y finaliza hoy, el canal de streaming OLGA llevó adelante la jornada Tapados de música en Plaza Moreno, donde miles de personas disfrutaron de una programación especial dedicada al talento local y nacional.

La actividad, que se extendió desde el mediodía hasta la tarde, contó con la conducción de un destacado equipo de figuras del canal, que imprimieron dinamismo y humor durante toda la transmisión. A lo largo de la jornada se realizaron entrevistas a artistas emergentes y consagrados y el público pudo disfrutar de una nutrida grilla de presentaciones musicales.

Entre las bandas y solistas que dijeron presente hubo referentes del rock, el pop, el rap y el indie, lo que dio como resultado una propuesta variada y atractiva para todas las edades. La jornada se desarrolló en un clima festivo y marcó uno de los momentos más convocantes de la Semana de la Música, iniciativa que continuó luego con una propuesta de jazz en el Salón Dorado.

Las celebraciones continúan hoy con una noche de tango y boleros en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha desde las 19 que contará con la participación estelar de Raúl Lavié.

Pero el domingo en la avenida Iraola del Paseo del Bosque tendrá lugar un evento con un gran Pericón Nacional desde las 14:00 del que participará Adrián Sancho como bastonero, mientras que a las 16:00 se hará un desfile tradicionalista y a las 17:30, un espectáculo musical a cargo de Los Colorados.