Se despliega un operativo especial por el festival de OLGA en Plaza Moreno

En el marco del evento “Tapados de música” del canal de streaming OLGA, que tendrá lugar hoy desde el mediodía en Plaza Moreno como parte de la primera edición de la Semana de la Música, la Municipalidad de La Plata llevará adelante un operativo especial de salud, seguridad y limpieza para garantizar un festejo seguro, ordenado y accesible.

El escenario principal de la celebración estará montado sobre calle 12 entre 51 y 53, para facilitar el movimiento del público se dispondrán cortes en el perímetro de la plaza y los accesos estarán ubicados sobre diagonal 73 y 54, 13 y 54, diagonal 74 y 14, diagonal 74 y 50, 13 y 50, y diagonal 73 y 14.

Asimismo, se establecerá un punto de encuentro en 12 y 50 para que las familias puedan utilizarlo como referencia en caso de extravíos, se sumarán puestos de socorrismo con asistencia médica en 12 y 54, 14 y 54, 14 y 50 y 12 y 50 y habrá dos corredores gastronómicos en 50 y 54 entre 12 y 14.

Por otro lado, los baños químicos se ubicarán en 54 entre 12 y 13, 54 entre 13 y 14, 50 entre 12 y 13 y 50 entre 13 y 14, mientras que también se acondicionará un espacio exclusivo para personas con discapacidad en 12 y 51.

Como parte del operativo, ABSA instalará puestos de hidratación en 13 y 14 entre 51 y 53, donde los asistentes podrán recargar sus botellas, espacios que también servirán como puntos de resguardo y acompañamiento para niñas y niños extraviados, facilitando su reencuentro con familiares.

Por otra parte, la Comuna recomendó asistir con objetos personales bien protegidos y llevar botellas reutilizables, protector solar y repelente en crema. Además, recordó que está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, pirotecnia, aerosoles, botellas de vidrio, selfie sticks y elementos cortopunzantes.

Además, se pondrá en marcha un importante despliegue de seguridad desde la mañana en los alrededores de Plaza Moreno, con la participación de más de 300 agentes.

El dispositivo contempla un vallado perimetral y controles de acceso mediante cacheos para evitar el ingreso de elementos prohibidos, garantizando así condiciones adecuadas para el público.

El operativo estará integrado por 60 agentes de la Secretaría de Seguridad, 60 de Control Urbano y Convivencia, 50 efectivos de seguridad privada, 135 policías, 6 motos, 4 móviles, 15 bomberos y una autobomba.

De forma paralela, antes y después del evento se desplegarán acciones de limpieza que dividirán la plaza en seis sectores, con un total de 90 trabajadores que estarán distribuidos por cuadrantes para abarcar cada área con mayor eficacia.

También habrá equipos asignados a los alrededores del espacio verde: uno trabajará sobre calles 10 y 11 entre 49 y 54; otro, en 14 y 15 entre 50 y 54; y se sumará personal para las calles 54 y 55 de 11 a 15 y para 49 y 50 en ese mismo tramo.

Por último, en Plaza Malvinas se instalará un camión con una cuadrilla de respuesta rápida ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante la jornada.

De 12:00 a 19:00, el evento gratuito estará conducido por Paula Chaves, Nacho Elizalde, Evelyn Botto y Luli González, entre otras destacadas figuras que le pondrán color a la jornada.

Durante la misma habrá entrevistas a artistas y shows en vivo de 1915, Acru, Asan, BB Asul, Jóvenes Pordioseros, Kapanga, Little Boogie, Los Pericos, Luz Gaggi, Militantes del Clímax, Nuestro Romance y Cruzando el Charco.