La Plata celebra su 143° aniversario a pura música en Plaza Moreno

La Plata celebrará hoy su 143° aniversario con un gran festival musical en Plaza Moreno, donde desde las 14:00 y hasta las 22:00 se presentarán artistas locales y bandas de trayectoria nacional en un escenario montado especialmente para la ocasión. La propuesta forma parte de la Semana de la Música, que continúa con actividades en distintos espacios de la ciudad.

La grilla abrirá a las 15:15 con La Retirada Murga, una de las agrupaciones ganadoras del concurso municipal La Plata es Música. Luego, a las 16:00, se presentará Rara, también seleccionada en la convocatoria, seguida por Los Bicivoladores a las 16:45, otro de los grupos premiados por la Comuna.

A partir de las 17:30, el escenario recibirá a Kapanga, que aportará su característico repertorio de cuarteto, rock y ska. La tarde continuará a las 18:30 con el show de Los Besos, una de las bandas destacadas del nuevo pop argentino, mientras que a las 19:30 llegará uno de los números más esperados por el público platense: Cruzando El Charco.

El cierre de la jornada está previsto para las 21:00 con El Mato a un Policía Motorizado, el emblemático conjunto surgido en la ciudad y referente de la escena independiente nacional.

La celebración se enmarca en una agenda que se extenderá hasta el 22 de noviembre. Entre las actividades destacadas figura Tapados de Música, el evento del canal de streaming Olga que se realizará el viernes 21 de 12:00 a 19:00 horas, nuevamente en Plaza Moreno. El evento va a estar conducido por Paula Chaves, Nacho Elizalde, Evelyn Botto y Luli González, entre otras figuras destacadas. Durante la misma se harán entrevistas a destacados artistas locales y nacionales, como así también shows musicales en el escenario montado y propuestas recreativas para toda la comunidad en los festejos por el gran festejo del aniversario de nuestra ciudad.