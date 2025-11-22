Un nuevo estudio científico reveló un dato clave sobre Theia, el cuerpo planetario que chocó con la Tierra y dio origen a la Luna. Investigaciones publicadas en Science indican que este objeto no provenía de regiones lejanas, sino que se formó aún más cerca del Sol que nuestro planeta.

Los equipos de la Universidad de Chicago y del Instituto Max Planck analizaron isótopos de hierro en muestras lunares y terrestres, concluyendo que ambas comparten una composición casi idéntica. Esa coincidencia permitió inferir el lugar de origen de Theia dentro del sistema solar interior.

Aunque aún faltan nuevas muestras lunares para completar el panorama, este avance ofrece la pista más precisa hasta ahora sobre el origen del planeta que creó la Luna.