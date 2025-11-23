Así es Argonaut, la nave de carga europea que aterrizará en la Luna en 2030

La Agencia Espacial Europea (ESA) presentó ‘Argonaut’, el módulo de descenso lunar que Europa planea usar en misiones a partir de 2030.

Según la ESA, este vehículo garantizará el acceso autónomo del continente a la Luna en la nueva era de la exploración espacial donde naciones como China, Corea del Sur, Rusia, Emiratos Árabes Unidos e India han mostrado un creciente interés.

Argonaut también desempeñará un papel clave en la exploración lunar internacional, apoyando el programa Artemis de la NASA.

El módulo aterrizará en el Polo Sur lunar, una región poco explorada, y deberá resistir temperaturas extremas de hasta -150 ºC durante noches lunares de 14 días, algo que no enfrentaron las misiones Apolo. Con una altura de seis metros y un diámetro de 4.5 metros, el Argonaut está diseñado para aterrizar con una precisión de 250 metros.

Según precisaron, puede transportar una gran variedad de carga, incluidos recursos vitales para los astronautas, como alimentos, agua y aire, así como vehículos exploradores, instrumentos científicos e infraestructuras para la comunicación y la generación de energía.

“Este equipo de última generación nos permitirá enviar una masa de aproximadamente 1.500 kilogramos a la superficie lunar con el apoyo del lanzador europeo Ariane 6. Un acceso autónomo europeo a la Luna para nuestros Estados miembro”, afirmó Daniel Neuenschwander, director de Exploración Humana y Robótica de la ESA.

La misión contará “con una carga de mil 500 kilos de material que servirá para construir las primeras infraestructuras científicas en la superficie de la Luna”, añadió.

El Argonaut, que tendrá una vida útil de cinco años en la superficie lunar, servirá para establecer la presencia humana permanente en la Luna porque “queremos ir allí y quedarnos allí”, insistió el responsable de la ESA.