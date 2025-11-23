Cambio inesperado en el cometa 3I/ATLAS sorprende a la ciencia

La NASA reveló un crecimiento abrupto en la cola del cometa interestelar 3I/ATLAS, un fenómeno que encendió el debate global y dejó perplejos a la comunidad científica.

El cometa 3I/ATLAS, tercer objeto interestelar confirmado en cruzar nuestro sistema solar, protagonizó un cambio repentino. Una imagen difundida por la agencia espacial mostró que su inusual “anti-cola” desapareció y fue reemplazada por una cola convencional que se extiende hasta 56.000 kilómetros.

El hallazgo abre nuevas preguntas sobre la dinámica de estos cuerpos y plantea desafíos para la astronomía contemporánea, que busca explicar fenómenos que parecen escapar a los modelos tradicionales.