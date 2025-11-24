Profundo pesar por la partida de un gran compañero

Con profundo dolor, quienes trabajamos y compartimos tantos años con Pablo Vasconi despedimos hoy a un compañero ejemplar, un trabajador incansable y, sobre todo, una persona noble, leal y de un corazón enorme. Pablo formó parte durante muchos años del equipo de seguridad del Diario Hoy y la Red 92, donde se ganó el respeto y el cariño de todos quienes tuvieron la fortuna de cruzarse con él.

Su presencia era sinónimo de compromiso, responsabilidad y contención. Pablo era de esos compañeros que estaban siempre: para una palabra justa, para dar una mano sin pedir nada a cambio, para acompañar en los días difíciles y celebrar en los buenos. Supo acompañar a Nené Chávez de Balcedo y cuidarla para que nada le pasara.

En este momento de profundo pesar, Marcelo Balcedo, Paola Fiege y todos los empleados y empleadas del Diario Hoy y de la Red 92 acompañamos a su familia, amigos y seres queridos. Su recuerdo permanecerá vivo en cada uno de nosotros, en las historias compartidas y en el afecto que supo sembrar a lo largo de tantos años.