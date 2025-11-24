Detectaron microplásticos en el canal de Beagle

En una investigación reciente, un equipo de especialistas detectó la primera evidencia de contaminación por microplásticos en el aire de la región subantártica del Canal Beagle, a pocos kilómetros de la ciudad más austral del mundo, Ushuaia. Este hallazgo subraya la omnipresencia de la polución plástica, incluso en regiones estratégicas y remotas del hemisferio sur.

“Aunque la contaminación marina por microplásticos ha sido extensamente estudiada, el transporte atmosférico se reconoce cada vez más como un mecanismo clave para la dispersión global de estas partículas”, detalló el autor principal, del trabajo Lucas Rodríguez Pirani. El trabajo se realizó en Isla Redonda, un sitio remoto y deshabitado ubicado dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, a unos 10 kilómetros de la costa de Ushuaia, Argentina. “La ausencia de fuentes de emisión locales en la isla, sumada a su exposición a regímenes de viento variables, la convierte en un lugar óptimo para monitorear el transporte de contaminantes de largo alcance”, remarcaron los científicos. De igual manera, aclararon: “Las investigaciones se iniciaron no solo en Isla Redonda, sino también en la Base Carlini, ubicada en la Isla 25 de Mayo, perteneciente al archipiélago de las Islas Shetland del Sur, Península Antártica, dentro de un proyecto más amplio del monitoreo de microplásticos en el Sector Antártico Argentino”.