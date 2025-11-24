Revelaron una posible nueva entrada secreta a una pirámide de Giza

Un equipo de investigadores de la Universidad de El Cairo y la Universidad Técnica de Múnich ha identificado dos huecos bajo la fachada de granito exterior de la pirámide de Menkaure, la más pequeña de las tres grandes estructuras de Giza, descritos como “vacíos llenos de aire”, que podrían corresponder a un acceso hasta ahora desconocido. El suceso levantó el interés por esta pirámide.

El punto de partida de esta investigación fue una zona de piedras pulidas de cuatro por seis metros en la cara este de la pirámide, un rasgo que solo se repite en la entrada del lado norte. Construida alrededor del siglo XXVI a.C., la pirámide de Menkaure fue pensada como tumba del faraón Menkaure, quien gobernó durante el Imperio Antiguo. A diferencia de las monumentales pirámides de Keops y Kefrén, la suya mide unos 65 metros de altura, aunque conserva un nivel de perfección arquitectónica que aún asombra a los arqueólogos modernos.

Según indicaron, el proyecto ScanPyramids, que desde 2015 aplica tecnologías no invasivas para estudiar las estructuras de Giza, detectó bloques de granito pulido y zonas con densidad anómala en el lado este del monumento. Estas señales condujeron al descubrimiento de las cavidades subterráneas. “Una de las cámaras mide un metro aproximadamente de alto por un metro y medio aproximadamente, y la otra 90 centímetros aproximadamente por 70 centímetros aproximadamente”, detalló el estudio, que después explicó: “No son grandes, pero sí lo suficiente como para que una persona pudiera desplazarse a través de ellas”. Ambas se encuentran entre 1,1 y 1,4 metros por debajo de la superficie, lo que sugiere que podrían formar parte de un antiguo pasadizo de acceso o ventilación. La forma, el tamaño y la ubicación de las cavidades han sido sometidas a simulaciones numéricas para descartar que se trate de grietas naturales o defectos constructivos.

“La hipótesis de una entrada adicional es muy plausible y nuestros descubrimientos nos acercan mucho más a confirmarla. La tecnología que desarrollamos permite extraer conclusiones muy precisas sobre el estado interno del monumento y su arquitectura oculta”, destacó el equipo a cargo. Aunque aún se requieren más pruebas para determinar si las cavidades conforman realmente un pasaje oculto, el hallazgo ya es considerado un avance muy importante en la comprensión del complejo de Giza. “Queremos investigar más a fondo las anomalías utilizando otras técnicas no destructivas para superar las limitaciones encontradas en el estudio”, mencionaron, remarcando que la principal restricción fue la imposibilidad de cartografiar completamente la extensión de los vacíos en el interior de la pirámide de Menkaure con las técnicas empleadas. La próxima fase del estudio podría entonces incluir métodos más avanzados, como la radiografía por muones, que ya ha demostrado ser eficaz en la Gran Pirámide.

Vale destacar, que no es la primera vez que el proyecto ScanPyramids revela secretos de estas estructuras milenarias. En 2023, el mismo equipo descubrió un corredor oculto en la pirámide de Keops, de unos nueve metros de largo, ubicado detrás de la entrada principal.