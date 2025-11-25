Valeria Mazza: “Me encantaría estar en la TV Argentina”

Valeria Mazza, un sueño dorado, la miniserie que repasa la vida de la súper modelo, empresaria y conductora, se verá todos los domingos a las 21 horas en ¡Hola! TV, seguida por la serie Una nueva agencia de modelos. Para saber más del documental, distribuido mundialmente por Telefé, hablamos en exclusiva para argentina con Mazza.

—¿Cómo te sentís con que finalmente este programa que nosotros pudimos ver en Argentina hace un tiempo llegue a ¡Hola! TV, y a todos los espectadores de Iberoamérica?

—Está buenísimo, porque la idea es que cuando yo empecé a hacer este documental y cuando lo presentamos y todo, la idea era poder compartirlo con la mayor cantidad de gente posible, así que bueno, estuvo en Paramount+, en todos lados durante un tiempo y hoy podemos volver a presentarlo desde Estados Unidos a toda Latinoamérica, a través de ¡Hola! TV. Así que estoy feliz, porque la idea era poder contar esta historia, poder hacer que la experiencia que he tenido, la gente más o menos de mi generación, o que ha crecido conmigo, como que vuelve a revivir momentos de su vida a través del documental, porque ve la foto y se acuerda, uy, me acuerdo cuando salió esa tapa, esa foto la tenía en la carpeta, o cuando pasó lo del casamiento, yo estaba en la casa de mi abuela, no sé, es como que hay mil anécdotas que están buenísimas, que la gente va a poder revivir, y bueno, y para la gente joven, ojalá que van a conocer a esta señora, pero que empezó siendo una chica que tuvo una posibilidad, y de esa posibilidad hizo una carrera, que hoy tiene 35 años, y que llegó a lo más alto de la moda mundial y que llevó la bandera de Latinoamérica, lo más alto que pudo, y ojalá que sea inspiracional, para decir, sí se puede, sí se puede cuando hay ganas, cuando hay un objetivo claro, cuando trabajas en serio, así que, nada, muy lindo todo lo que me pasó, preparando el documental y el post, y una vez presentado.

—Cuando te dijeron, hagamos una serie, primero, ¿se manejó en algún momento una serie de ficción o siempre fue documental? ¿No dudaste?

—No, pasa que tampoco fue que alguien vino, esto fue una idea absolutamente nuestra, de mi marido y mía, que nace un poco en pandemia, te diría, pensando, qué va a pasar después, cómo sigue, tuvimos mucho tiempo, todo el mundo entero, mucho tiempo de estar encerrados, pensando, y ahí en ese momento, de estas charlas, diciendo, yo quiero estar en la televisión, quiero hacer televisión, fue algo que hice finales de los 90, principios de los 2000, en Italia, en España, hice algo en Argentina, pero si vos me decís de acá al futuro, yo me veo haciendo televisión,¿y qué hacemos en televisión? Y no lo tengo claro, viste, ¿qué hago haciendo televisión? Tampoco me interesa tener un diario en Argentina, un programa diario, en Argentina, en el cual me tengo que instalar y no moverme por, no sé, seis meses, entonces digo, bueno, busquemos un formato, puede ser en cualquier lugar, como que empezamos con toda esta fantasía así, también viendo mucho en plataformas que había, porque teníamos todo el tiempo del mundo, y me acuerdo que vimos el documental de Michael Jordan, que también es un acuariano como yo, 17 de febrero, y estábamos todos fascinados en casa, todos en familia, mirando el documental entonces en ese momento dijimos, ¿por qué no hacemos un documental? Y fue una idea nuestra, y salimos a buscar con quién hacerlo, me parecía que era el momento, yo me estaba también acercando a mis 50 años, y era como un momento de decir, pensemos todo el camino recorrido. Así que nace de nosotros, de tener ganas de contar esta historia.

—¿Tenés ganas de volver a la tele en Argentina?

—Estamos buscando. Ahora estoy en la tele acá en España, haciendo el Bailando con las Estrellas, que lo hicimos el año pasado, y lo volvemos a repetir ahora, es un formato que me encanta, me divierte, es el formato original de la BBC, tenemos 12 programas en vivo, salimos todos los sábados en directo, me encanta el directo, amo la adrenalina del directo, y ahora termino a fin de mes y ya me vuelvo. Y en Argentina, estamos buscando la manera, la forma, el formato, me encantaría estar en Argentina.