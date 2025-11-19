Eugenia “China” Suárez, Eleonora Wexler y Diego Cremonesi presentan su nueva serie

Hija del fuego: La venganza de la bastarda, es la nueva “seriela” de 22 episodios que acaba de desembarcar en Disney+, y tiene como protagonistas a Eugenia “China” Suárez, Eleonora Wexler y Diego Cremonesi, con quienes hablamos en exclusiva.

—¿Cómo se sienten con poder mostrar la serie? La hicieron hace un tiempo y finalmente realmente se estrena ahora en Disney+...

—Eugenia “China” Suárez: No sabes lo que la esperamos. Es el regreso el regreso de la ficción argentina, es un drama espectacular, un melodrama, culebrón, está buenísimo, se ve increíble. Así que estamos felices.

—Eleonora Wexler: Yo creo que hay algo interesante también que es como decís vos, ¿no? La vuelta de la ficción. Creo que esto es un experimento muy interesante porque son 22 capítulos, es una especie de “seriela”, y yo creo que si esto funciona es una posibilidad de abrir un campo diferente en cuanto al contenido en las plataformas.

—Diego Cremonesi: Para mí siempre, digo, nuestro trabajo se termina de concretar acá, ¿no? todo lo que hicimos queda en un limbo hasta tanto el público no lo empieza a ver y empieza a ser lo suyo. Entonces, siempre es un momento de festejo. Y la verdad que le pusimos tanta energía, tanto el cuerpo a este a este material, a este trabajo que de verlo es una alegría y que se muestren los 22 capítulos juntos. Estoy muy contento.

—Hay algo que son 22 episodios y está todo concentrado, pero también interesante que ya en el primer capítulo sabemos que tu personaje va a seguir avanzando. No sabemos qué va a hacer, pero sabemos que en cada capítulo va a pasar algo…

—ECS: Para mí fue clave que en el primer capítulo explicaran qué es lo que esta mujer viene a hacer. Porque se entiende y es lo que te hace también quedar ahí para ver el siguiente episodio y el siguiente, es una serie ideal para maratonear porque no te deja respirar y todos los capítulos terminan y decís, “¿Qué va a pasar en el siguiente?”. Que es lo que a mí como espectador ahora más me gusta cuando elijo ver una serie, es lo que decía Diego antes, tener los 22 capítulos disponibles y poder ver cómo sigue, cómo avanza esta historia que cada vez se pone mejor.