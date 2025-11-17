Maggie Kang y Chris Appelhans hablan del fenómeno KPOP Demon Hunters

KPOP Demon Hunters de Netflix, es uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año. Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, hablamos con ellos para saber más del proyecto que esta semana llegó a los cines del país.

—¿Cómo viven todos este fenómeno en torno a la película?

—Chris Apppelhans: Muchos aviones.

—Maggie Kang: Sí, viajamos mucho para promocionar la película y conocemos a muchos fans y compañeros cineastas y creativos de la industria. Ha sido divertido, pero también un poco agotador, aunque creo que nos mueve la adrenalina del éxito de la película y la energía de los fans.

—CA: Bromeamos diciendo que la escena de la película en la que intentan sentarse en el sofá y dicen ¡Sí, por fin podemos!, cuando terminamos la película, pensamos Por fin podemos, y los fans dijeron No, no pueden.

—Sé que es difícil y tal vez si supieran que van a tener un éxito tras otro, pero me gustaría saber ¿cómo explican el gran fandom que rodea a K-pop Demon Hunters? ¿Tienen alguna razón por la que a los espectadores les encanta?

—MK: Quiero decir, obviamente les encantan las canciones y muchos de nuestros espectadores llegaron primero al escuchar las canciones y luego encontraron la película, o viceversa. Creo que hay muchas formas diferentes de encontrar la película. Afortunadamente, nuestros fans principales o iniciales eran el público de la animación K-pop y son creadores de contenido. Recuerdo que incluso los primeros días después de su estreno y salida al mundo, había mucho contenido en mi feed, en Instagram, en TikTok, y creo que eso realmente ayudó a correr la voz. Fue realmente el boca a boca de los fans y de las personas a las que les encantó y se identificaron con ella lo que permitió que muchos otros espectadores la descubrieran. Creo que las canciones son realmente geniales, pero están arraigadas en una historia que es muy universal y en temas como encontrar el empoderamiento en tus demonios internos y tu vergüenza. Creo que encontramos algo que atraía y llegaba tanto a niños de seis o siete años como a adultos, así que parece que dimos con muchos temas universales que llegan a un público amplio.

—Cuando desarrollaron la película, ¿cómo se sintieron cuando finalmente estrenó en cines y más tarde en plataformas? Me gustaría saber si ahora sienten cierta presión por hacer otra película como ésta o una secuela. ¿Cómo trabajas con otras posibles secuelas?

—CA: Supongo que parte de lo que hizo que fuera tan satisfactorio hacer la película es que realmente hicimos la película que queríamos ver y estaba llena de cosas que nos gustaba ver en la animación. Así que el público estuvo de acuerdo. No sé de qué otra manera hacerlo. Creo que hacer nuevas películas o secuelas dependerá de lo que queramos ver y de lo que nos parezca un capítulo, un viaje y un chiste interesantes para la siguiente parte de cualquiera de estos personajes. No sé si se podría hacer de otra manera.

—Tengo la última pregunta y es otra pregunta difícil. Me gustaría saber cuál es su personaje favorito y cuál es tu canción favorita de K-pop.

—CA: ¿Cuál es tu personaje favorito? Creo que ni siquiera lo sé. Oh, es muy difícil. En cierto modo, es una respuesta extraña, pero para mí es Jinu, porque mi esposa es coreano-estadounidense y llevamos 20 años casados. Así que, poco a poco, a lo largo de décadas, me fue enganchando a los dramas coreanos y, muy lentamente, empecé a darme cuenta de lo increíblemente atractivos que podían ser los chicos coreanos, hasta el punto de que hubo momentos en los que veía dramas coreanos con ella. Llevamos casados 10 años y yo pensaba Estoy mirando su cara y sé que estás pensando en el terrible error que has cometido al casarte conmigo. Pero creo que había tanto en la forma en que estaba escrito y en la estrella en la que se había convertido que sentí que estaba arraigado en la educación que había recibido, ya sabes, viendo dramas coreanos y películas coreanas. Estoy orgullosa de esa parte de él y me alegra mucho que todo el mundo pueda estar tan entusiasmado con un personaje animado.

—MK: Me encantan todos nuestros personajes, pero para mí, creo que Mira ocupa un lugar especial en mi corazón. Creo que es diferente a muchos de los personajes con los que he tenido que trabajar, sobre todo en animación. Es muy dura, pero también es muy reflexiva y sensible en su interior. Creo que hemos logrado un equilibrio muy bueno con ella en ese sentido. Así que estoy muy orgullosa del personaje que hemos creado. Y es realmente preciosa. No se parece en nada a mí. Es muy alta y delgada, y eso no se parece en nada a mí. Así que creo que es absolutamente impresionante.