Peces Raros encendió La Plata en una noche épica antes de su gira europea

Contra todo pronóstico y fieles a su instinto de conexión con el público, Peces Raros convirtió lo que podría haber sido una cancelación en un gesto de compromiso absoluto. Ante las condiciones climáticas adversas, el show previsto en el Hipódromo de La Plata encontró un nuevo hogar y, lejos de perder fuerza, se transformó en una noche memorable.

La ciudad que los vio nacer volvió a ser testigo de la potencia del dúo integrado por Lucio Consolo y Marco Viera, que eligió no fallarle a su gente antes de emprender su esperada gira europea. La reprogramación de la sede no solo permitió que el concierto siguiera adelante: potenció el encuentro, reforzando esa cercanía singular que la banda mantiene con su audiencia platense.

Desde el comienzo el público ingresó en ese universo inmersivo que Peces Raros domina con maestría: un viaje donde el rock y la electrónica se funden en una experiencia sensorial total. Artificial, su álbum premiado con el Gardel a Mejor Álbum de Música Electrónica, volvió a desplegarse en vivo con una intensidad que confirmó por qué el proyecto es hoy una referencia indiscutida dentro y fuera del país.

La noche se completó con la apertura de Celesta Live y el cierre del DJ francés Rafael Cerato, figura clave de la escena electrónica internacional, que terminó de coronar una velada que osciló entre lo orgánico y lo digital, entre el trance colectivo y la precisión técnica.

Enmarcado en el ciclo Noches Capitales 2025, el show se consolidó como uno de los momentos destacables del año: una noche donde la banda desplegó todo su potencial artístico y reafirmó por qué es una de las propuestas más potentes de la escena actual.

Peces Raros regresó a La Plata con un espectáculo que volvió a poner en primer plano su combinación precisa de sonido, imagen y energía en vivo, ofreciendo una experiencia que los distingue y que anticipa el gran paso que darán en su inminente gira europea.