Murió Jorge Lorenzo, el actor que interpretó a Capece en El Marginal





Este miércoles por la noche, la Asociación Argentina de Actores confirmó la muerte de Jorge Lorenzo, recordado por su papel de Capece en la exitosa serie El Marginal. Tenía 67 años.

“Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”, comunicó el gremio a través de su cuenta oficial en X.

Jorge Daniel Lorenzo había nacido el 23 de diciembre de 1958 y falleció el 12 de noviembre de 2025. Integraba la Asociación Argentina de Actores desde hacía muchos años y se destacaba por su compromiso con las causas culturales y laborales del sector.

En televisión y plataformas digitales, participó en numerosas producciones que lo mantuvieron vigente ante el gran público, como El marginal, En el barro y ATAV 2. A lo largo de su carrera, trabajó en títulos como Somos familia, Casi Ángeles, La Ley del Amor, Alma Pirata, Amor mío, ¿Quién es el jefe?, Un cortado… historias de café, Los pensionados, Jesús, el heredero, Costumbres argentinas, Soy Gitano, Son amores, Rincón de Luz, 099 Central, Edha, El jardín de bronce y Jungle Nest, entre muchos otros.

Su labor cinematográfica también fue destacada. Formó parte de películas como La herida, 1978, Miénteme, La larga noche de Francisco Sanctis, Cargo de conciencia, Hermanas, I love Torito y La Rosales. Además, participó en diversos cortometrajes, entre ellos Animal, El púgil, El fin del deseo y ¿De qué sirvió?.

En teatro, su recorrido fue tan amplio como variado, con presencia tanto en el circuito independiente como en el comercial. Actuó en obras emblemáticas como Del barrio la mondiola, Potestad, Rojos Globos Rojos, La tempestad, La lección de anatomía, Doña Flor y sus dos maridos, El diluvio que viene, Ciervo Pie Blanco, Las paredes, Cámara lenta, El pacto, Acaloradas, Muero por ella, Si yo tuviera el corazón, Claudette, amor y tango, Bodas de sangre, Las de Barranco, El caballero de las espuelas de oro y Una viuda difícil.

También incursionó en el teatro infantil con piezas como ¿Qué pasa Nuria?, Memiroymemirás, Los paseítos de Manuela y Miguel y Pescadores de caramelos, obra en la que además trabajó como adaptador y director.