Tonatiuh Elizarraras: “Nuestra gente latina, la gente Lgbtq, somos resilientes”

El próximo 8 de enero llegará a los cines de Argentina El beso de la mujer araña, protagonizada por Jennifer López, Diego Luna y el talentoso Tonatiuh Elizarraras, con quien hablamos para saber detalles de su participación.

—¿Cómo estás viviendo toda la previa a lo que va a pasar con El beso de la mujer?

—Es tan increíble, no lo puedo creer, pero la verdad, es que me siento como Hannah Montana. O sea, hay momentos como este donde estoy vestido bien y estoy ahorita estoy en Savannah, Georgia, en un festival de cines y me acaban de dar un premio de Breakthrough Actor. Y estas partes se sienten muy lindas, pero yo soy un actor trabajador, o sea, tengo toda la vida trabajando como actor y regreso a mi casita con mi perrito. Y yo de niño siempre me han encantado las historias, soy cinéfilo, entonces yo lo veo como arte, como amor, no tanto un trabajo. Pero después llegan estos momentos donde todos quieren hablar conmigo pero soy la cosa menos interesante. Hay que hablar de lo que está pasando en el mundo, y lo que está pasando en el mundo es el estreno de esta película.

-Que llega también en un momento muy particular, en donde justamente, si bien en la película la representación de Molina no es específicamente acorde a una orientación sexual, pero donde las diversidades son atacadas, donde la derecha cada vez avanza más, o sea, es un texto muy vigente…

—Sí, y me da mucha lástima que con cada día parece que el texto es más importante que nunca. Esa es una conversación que sí me interesa. Porque con Molina, cuando yo leí el guión, dije, en un mundo donde siempre están atacando a gente, una minoridad que son menos de uno por ciento de la población, llamándolos terroristas, diciendo que son criminales o algo solo por temor y miedo. Dije, qué buena oportunidad nuestro guión le da a Molina el tratamiento de Hollywood, en un mundo donde todos les dan a esa comunidad la espalda. Nosotros decimos, te amamos y te vamos a dar ese tratamiento. E invitar a gente a conocer a alguien que juzga por miedo, a conocer su corazón, a conocer sus chistes, a conocer sus ojos y que se enamoren con su ser. Y eso es lo que pasa con Valentín -Diego Luna-, de cierta forma, no se entendían. Y estas dos personas que parecen que no tienen nada en común, abrieron sus corazones y se vieron a uno mutuamente. Yo creo que eso es algo tan bello. Y eso fue mi razón por dedicarme tanto, no solamente a este proyecto, pero al personaje, de perder 20 kilos en 50 días, y no fue por Ozempic, lo hice a la antigua. Cerré la boca. Pero aunque me dolió físicamente, lo que me duele más es ver a la gente ser discriminada y atacada. Y la unión de estos dos personajes justamente tiene que ver con el arte, con un relato.

—Ahí hablabas de tu pasión cinéfila. ¿Cómo fue también ingresar en el universo de El Beso de la Mujer Araña, de Manuel Puig ahí dando vueltas?

—Genial. Lo que escribió Manuel Puig, hace más de 40 o 50 años, fue tan controversial que ni se pudo leer en Argentina. Tuvo que ganar su popularidad en Europa para regresar a su propia nación. Y este trabajo ya lo han hecho cinco diferentes formas. Libro, obra, película, musical y ahora película musical, y cada década lo trae de nuevo. La batalla para la libertad, la batalla para la igualdad, la batalla en favor de las mujeres y la femininidad nunca para. Pero la cosa que me encanta es que nuestra gente latina, la gente Lgbtq, somos resilientes. Y lo que hace nuestra película en particular, porque tenemos a tres diferentes artistas latinos, a las artistas latinas, es que estamos diciendo los latinos siempre han sido Hollywood. No hay Latin Hollywood. Siempre hemos estado ahí, pero nunca nos dejaron entrar al partido. Y cuando regresamos ahora a bailar como Marilyn o Gene Kelly o Ginger y Fred, estamos como escribiendo esta historia de nuevo y corrigiendo los errores del pasado.