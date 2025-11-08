entrevista
Alex Pelao: “Marcelo Polino es un tipo que te puede hacer reír fácilmente”
De las redes a participar de éxitos como Masterchef y División Palermo, un fenómeno sin precedentes.
Seguramente viste algún reel, lo recordás por su paso por Olga, ahora en Masterchef Celebrity, pero lo cierto es que Alex Pelao, el cordobés que revolucionó las redes, también es parte de LOL: Last One Laughing, que recientemente se sumó a Prime Video con la dosis exacta de humor y realidad. El programa, en su segunda temporada reúne a un grupo de estrellas consagradas de la comedia y nuevos talentos que utilizan diversos estilos humorísticos, Alex es parte del programa y hablamos con él.
—¿Cuál fue el principal desafío en LOL: Last One Laughing? ¿El hacer reír al compañero o el no reírse?
—Tener monstruos y gigantes como ellos al lado mío, que soy nadie, digamos en los que todos piensan que soy un porteño, o sea, nadie piensa que tengo el humor de los cordobeses, es impresionante. Hay, entre comillas, tres puntos de mi perspectiva, y es tener que hacer reír, no reírte, y es lo que dice Pachu Peña, y hay otro que se está riendo atrás de la cámara, que no necesariamente se va a estar riendo con lo que vos le estás haciendo reír al otro. Entonces, ¿cómo hago el mix entre hacer la cara de reírse a La Chepi, pero también lo que estoy haciendo sea sustancial para el que está detrás? ese televidente, como bien dice Pachu, y cómo hacemos nosotros, obvio, para no reírse, pero es más difícil me parece, reír, ahí es donde te ponés más en bola, estás hasta las manos.
—¿Prepararon algo o era un poco a lo que salía ahí en algún momento? ¿Y en algún momento se olvidaban que los estaban filmando?
—No, de hecho, era tal la mención de saber que eran 50 cámaras. Y como había polifoco, como me enseñó uno de los chicos.
—¿Qué es un polifoco?
—Me dijeron, vení, pendejo. Pachu y Fabio Alberti. Ellos dos. Ellos me dijeron, vení, estando adentro de la casa. Me dicen, te voy a enseñar que esto es polifoco. acá hay polifoco. Mientras pasa algo allá, pasa algo acá.¿Sabés lo que está pasando acá? me dice, y se señaló la entrepierna. Y ahí casi me hace reír.
—¿Qué aprendiste de hacer el humor en este formato? Por ahí ustedes, cada uno viene con su expertise y demás, pero ¿cómo fue un poco entender por dónde va el humor? ¿Y les explicaron un poco todo el tema de redes, que la tienen muy clara, a los más grandes?
—Sí. He enseñado un montón. Fabio por ejemplo seguía 5 mil.
—¿A qué sumarían para próximas temporadas?
—¿Poniéndonos nosotros ya adentro? Estamos dentro de nosotros, ¿a quién metemos? A Carmen Barbieri, a Juana Molina y Marcelo Polino.
—¿Cómo que Polino? ¿A Polino?
—Siento que es un tipo que te puede hacer reír fácilmente y que no se ríe con nada.
—¿Y de Susana, la conductora, qué podemos decir?
—Es una genia.