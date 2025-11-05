Marcelo Tinelli denunció amenazas contra su familia por deuda vinculada a San Lorenzo

El popular conductor Marcelo Tinelli, que comenzó hace unas semanas un programa en el streaming Carnaval, reveló que tanto él como su familia fueron amenazados de muerte por una deuda tras su paso por San Lorenzo de Almagro, donde fue presidente entre 2019 y 2022. Aseguró que las intimidaciones comenzaron hace tres años y que provienen de la persona que compró esa obligación financiera. El conflicto se hizo público después de que Juana Tinelli, su hija menor, denunciara en sus redes haber recibido amenazas. “Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada”, aseguró. “Nos quieren sacar todo lo que gané trabajando”. En sus redes sociales detalló que la deuda en cuestión fue adquirida por un empresario “hoy dueño de medios importantes” que, según él, habría utilizado esa posición para atacarlo públicamente.“Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me asesinan, buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos”. El conductor también agradeció al empresario Daniel Vila, titular de Independiente Rivadavia y figura del sector mediático, por haber intentado mediar en el conflicto. “Gracias, Daniel Vila, por intentar lograr que acordemos siempre. Es muy difícil con una persona que maneja a su antojo la Justicia de su ciudad”. Tinelli dijo que decidió hacer público el caso “desde el dolor, la angustia y el miedo”, y pidió la intervención del Poder Judicial: “Ojalá la Justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale”. El conductor agregó que no tiene deudas personales, aunque admitió que su empresa atraviesa dificultades financieras. El empresario al que apunta Marcelo Tinelli es Gustavo Scaglione, denunciado por Juanita, reciente comprador de Telefe, quien respondió las acusaciones y aclaró cuál es su relación con Tinelli “manifiesto mi absoluta falta de vinculación con el referido hecho en el que se me busca involucrar”, comienza el texto difundido por el empresario, en el que también se refiere a la mención de una “supuesta deuda” que, según la denuncia, su padre tendría con él. Scaglione calificó esa relación como inexistente y aseguró que se trata de una especulación sin fundamento. “He tenido una extensa trayectoria siempre caracterizada por la moderación y el bajo perfil, y la supuesta conducta o instancia en la que se me intenta relacionar no puede estar más alejada de mis principios y de mi probada forma de manejarme”. Y agregó “solo cabe mencionar que soy parte actora de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado. En uno de ellos, en el que los accionados tuvieron oportunidad de ejercer sus derechos, se ha dictado sentencia condenatoria, la que se encuentra firme y consentida, con planilla de lo adeudado por Tinelli aprobada y en etapa de ejecución forzada de los bienes embargados”.