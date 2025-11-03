Abel Pintos hizo brillar a La Plata en una noche histórica

La Plata se iluminó al compás de una voz que es sinónimo de emoción y de encuentro. En el marco del imparable ciclo Noches Capitales, Abel Pintos ofreció un concierto inolvidable ante miles de personas que colmaron el Hipódromo de La Plata, confirmando una vez más por qué su nombre encabeza la historia viva de la música argentina.

Desde los primeros acordes, el artista desplegó un recorrido por sus 30 años de carrera, alternando clásicos eternos con canciones de su reciente álbum “Gracias a la Vida”. Cada interpretación fue un puente entre generaciones, un instante suspendido en el tiempo donde la voz de Abel se mezcló con la de un público que no dejó de cantar ni un solo verso.

Durante más de dos horas, el Hipódromo se transformó en un gran coro colectivo. Hubo lágrimas, abrazos, aplausos sostenidos y un clima de comunión que volvió a dejar en claro que lo de Abel no es solo un show: es una experiencia compartida. La puesta, impecable en cada detalle, acompañó con luces, pantallas y un sonido envolvente que potenciaron cada momento de emoción.

Noches Capitales volvió a demostrar por qué se ha consolidado como el ciclo del año en la escena musical argentina. Con producción de alto nivel, una curaduría que combina figuras consagradas y nuevas voces, y un entorno único como el Hipódromo de La Plata, el festival continúa ofreciendo noches que quedarán grabadas en la memoria colectiva.

Y esto recién empieza: el ciclo sigue su marcha con una grilla que promete seguir marcando el pulso cultural de la ciudad. En las próximas semanas, llegarán Peces Raros (15/11), Miranda! (28 y 29/11), Andrés Calamaro (6/12) y Guasones (13/12), consolidando una programación que celebra la diversidad, la emoción y la potencia del vivo.

Abel se despidió con gratitud, entre aplausos que parecían no tener fin, prometiendo volver pronto. La noche se cerró con una certeza: La Plata fue testigo de otro capítulo memorable de Noches Capitales, el ciclo que convirtió cada presentación en una celebración de la música, la emoción y la identidad de una ciudad que vibra con su gente.