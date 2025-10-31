Sigue el BitBang
El Festival Internacional de Animación más importante de Latam continúa hasta el 1° de noviembre.
Hasta el 1° de noviembre se desarrolla el BitBang, el Festival Internacional de Animación más importante de Latam, con siete sedes, Cine Gaumont, Centro Cultural Borges, Escuela Da Vinci, Club Lucero, La Paz Arriba, Pabellón 4 y Can Can Club, en la Ciudad de Buenos Aires. Declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y de interés municipal por el Consejo Deliberante de La Plata, en el BitBang habrá proyecciones, estrenos, focos, charlas, talleres, fiestas, ferias, clases magistrales, muestras, videojuegos y la presencia de invitados de lujo. Toda la programación se la puede encontrar en la web oficial del Festival.