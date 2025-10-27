Llega una nueva versión de Jettatore!

Todos los sábados a las 21 horas en Teatro Consciente (Vicente López) se presenta Jettatore!, el clásico de Gregorio de Laferrere, con dirección y adaptación de Flor Coppiello. Esta versión actualiza con humor la historia de Don Lucas, un hombre al que su entorno lo tilda de “jettatore”. Participan de la puesta, entre otros, Delfina Scaglione Pensa, Francesca Frelli, Guadalupe Casado, Agustín Magarola y Franco Peretti.