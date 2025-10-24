Coti celebra 20 años de "Esta Mañana y Otros Cuentos" en el Teatro Ópera La Plata

Editado en 2005, este disco marcó un antes y un después en la música argentina, con canciones que se convirtieron en verdaderos himnos como “Nada Fue Un Error” (junto a Julieta Venegas y Paulina Rubio), “Tu Nombre” y “Antes Que Ver El Sol”. Dos décadas después, Coti vuelve a revivir ese espíritu con una energía renovada, en una noche que promete ser tan emotiva como festiva.

Durante el concierto, el artista rosarino repasará los grandes éxitos de su carrera y también interpretará temas que escribió para otros artistas —composiciones que con el tiempo se transformaron en clásicos del pop y el rock en español—, siempre con su estilo inconfundible y su inagotable conexión con el público.

El show en La Plata llega tras un año de grandes momentos. El pasado 20 de junio, Coti fue el encargado de cerrar los festejos oficiales por el Día de la Bandera en Rosario, ante más de 100.000 personas reunidas frente al Monumento Nacional a la Bandera, en una presentación memorable. Además, continúa lanzando nuevas versiones de sus canciones más queridas, junto a figuras de la escena actual como Miranda!, Yami Safdie y Valentino Merlo.

Con más de 3.7 millones de oyentes mensuales en Spotify, Coti se mantiene como una de las voces más queridas y vigentes de la música argentina y latinoamericana. Su regreso al Teatro Ópera La Plata será una verdadera celebración, donde el público podrá cantar, emocionarse y revivir las canciones que marcaron una época.

Entradas a la venta por Livepass y en la boletería del teatro. Comprando con tarjetas del Banco Provincia, tenés 4 cuotas sin interés.

Una noche para volver a creer en que nada fue un error.