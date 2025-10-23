Marco Antonio Caponi: “Los Renacidos es una película que me da mucho orgullo”

Los Renacidos, de Santiago Esteves, tiene a Marco Antonio Caponi en un rol central, siguiendo de cerca a dos hermanos que realizan un negocio particular hasta que todo se complica y cada uno debe decidir su propio camino. Hablamos con Caponi, reciente ganador del Martín Fierro como mejor actor secundario por Iosi, el espía arrepentido, protagonista de La revista del Cervantes, donde brilla como Tato Bores, para saber más de su presente.

—Mendoza, cine, ¿por qué decidiste sumarte al proyecto?

—Primero que Santi estaba muy convencido del porqué tenía que hacer la película. De hecho, era como, mirá, esta película la escribí y te imaginé a vos. Y eso a mí ya me suena. Leí el guion, me gustó, y después de la descripción, como mendocino, le encontré una muy buena vuelta para contar este policial de frontera, esta historia de estos dos hermanos atravesados por un oficio tan real como ficticio. Entonces, en ese sentido, me pareció muy interesante. Vengo trabajando en un montonazo de biopics, y tenía ganas de hacer una ficción. Además en mi Mendoza querida, con gente de Mendoza, un equipo de trabajo que funciona tan bien como acá. Con otros tiempos, pero igual de sólidos y se ve en la película, esa solidez. Esta fue una coproducción con Chile también, me interesaba mucho eso. Además es la primera vez que me veo con tanta responsabilidad en una película. Hay cosas que no me gustan, hay cosas que sí, hay cosas que me veo exacerbado.

—¿Sos de pegarte?

—Siempre. No me pego y sufro. Trato de ser objetivo con mi trabajo, pero bueno, todo eso me llevó a hacer la película.

—Soñabas poder volver a tu lugar a filmar, ¿hay algo de eso que vos tenías pendiente?

—No es que sueñe, quiero que Mendoza sea un lugar para producir. Y a todo el mundo acá le digo que tenemos que ir a Mendoza a filmar, hay gente, hay posibilidades, hay propuestas, hay talento. Tenemos una provincia presente que te dice, vamos, vengan a filmar acá que nosotros los vamos a ayudar. Hay un paisaje, tenés exteriores. En fin, todo eso lo soñaba y tenía que ir ahí. Tenía que estar ahí y estoy muy contento y orgulloso. Es una película que me da mucho orgullo.