Blanca Martínez Rodrigo y Martin Urrutia hablan de Mariliendre

Blanca Martínez Rodrigo y Martin Urrutia son los protagonistas de Mariliendre, serie que ya puede verse en atresplayer internacional, cuenta la vida de dos amigos que se reencuentran tras años sin verse. Con ellos hablamos para que nos cuenten detalles del proyecto.

—¿Cómo se sienten con que se va a ver ahora en Latinoamérica también esta serie?

—Blanca Martínez Rodrigo: Pues yo me imagino que todos los compañeros estaremos igual, pero bueno, hablando por mí pues con muchísimas ganas y un poco nerviosa porque son muchos meses desde que se estrenó aquí en España en los que hemos ido recibiendo mensajes de muchísima gente de fuera de Latinoamérica, de otros países, donde nos contaban esas ganas que tenían de poder ver la serie y ahora que ya están a puntito, a puntito de verla, pues muy expectantes.

—Martin Urrutia: Y sí, muy especial porque bueno ha sido un proyecto increíble para todos y todas y es verdad lo que dice Blanca que desde que se estrena, bueno, hasta que nos dan noticias o anuncian cosas pues tenemos mucho feedback de la gente y vemos cómo el proyecto sigue ahí, latente, entonces es genial que se expanda, que salga de España y que llegue a otros circuitos y que otra gente lo pueda también disfrutar.

—Cuando leyeron los guiones y llega la propuesta, ¿imaginaban un poco cómo iba a ser construir el universo de Mariliendre? ¿Se daban una idea?

—BMR: Yo por lo menos no, la verdad es que fue muy en rodaje ir viendo todo lo que era, yo creo que nadie de todas las personas que han trabajado en esta serie, incluido incluso Javier Ferreiro, que la idea parte toda de él, de su cabeza o Los Javis cuando le animaron a todo esto, le dieron alas para hacer este musical, yo creo que nadie se imaginaba cómo iba a resultar el producto final porque es una cosa que hasta que no estás ahí dentro viendo cómo se graba un musical, todo lo que implica a nivel producción, todo lo que implica a nivel interpretación, no eres consciente, entonces creo que ha sido mucho más grande luego que lo que era en la cabecita de cada uno.

—MU: Sí, totalmente, o sea, ha sido una experiencia súper especial y rodar un musical es algo muy único y sí, de primeras, bueno, te puedes hacer una idea, en guión vas viendo los huecos para cada canción y puedes imaginarlo y te lo puede explicar el director, Javi, pero hasta que no lo ruedas y vas viendo cómo queda y cómo llegan los bailarines y la música en directo, pues no te das cuenta y la verdad es que no, que te das cuenta en directo, básicamente, de lo sorprendente.