Rocky Cervini brilla en Italia

La artista argentina Rocky Cervini inauguró en la Casa Argentina de Italia (Roma) su exposición La trama humana, en donde transforma experiencias íntimas en un lenguaje plástico que interpela al espectador desde lo universal. La muestra, que se podrá ver hasta el 30 de octubre de lunes a viernes de 13 a 19 horas, “parte de una experiencia personal que me impactó emocionalmente”, dice la artista, feliz por el evento.