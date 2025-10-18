entrevista
Germán Martitegui: “Wanda logra aflojarme o hacerme bromas que nadie es capaz de hacerme”
El cocinero y empresario vuelve al programa con más severidad y algunas sonrisas que le sacarán los participantes.
La nueva temporada de Masterchef Celebrity, donde 24 famosos luchan en Telefé y HBO Max por ser los reyes/reinas de las hornallas más importantes del país, ya está en marcha. Para saber más hablamos con Germán Martitegui, quien cuenta detalles de este nuevo viaje.
—Nueva temporada, ¿cómo es volver un poco a las cocinas, al estudio?
—Y la verdad que tuvimos un descanso bastante largo. Después de la última temporada, ya por seis meses no nos habíamos hablado con los chicos y ahora teníamos muchas ganas de estar juntos y de hacer un programa nuevo. Así que lo estamos disfrutando muchísimo.
—Esta edición será de celebrities. ¿Cómo se está cocinando todo ahí? ¿Quién perfila?
—No te puedo decir quién perfila. Lo que sí te puedo decir es que son todos personajes espectaculares. Yo veo muy poca televisión o leo muy pocas cosas de espectáculos, así que decidí no conocerlos o no saber mucho de ellos. Y estoy descubriendo gente muy interesante. Son muchos, son 24, nunca habíamos tenido 24, es la primera vez. Estamos comiendo mucho también porque estamos divididos en grupos de doce, así que hay días que comemos doce bondiolas, doce platos de carne. Pero creo que hay muchas sorpresas. Gente que cocina muy bien y gente que tiene como la capacidad de aprender, que eso es importante.
—En esto de volver a grabar, ¿cómo es encontrarse con los compañeros? Son muchas horas de grabación.
—Son muchas horas de grabación, sobre todo estos primeros días, porque hay todo un equipo poniéndose en marcha, gente nueva, un estudio nuevo muchísimo más grande, y al ser más gente también es más difícil. Hay que hacer todo más rápido. El programa sigue teniendo la misma cantidad de tiempo y hay muchos más participantes. Entre nosotros la mágica está intacta. Casi es telepatía. Yo sé lo que dice uno, lo que dice el otro. Si uno es muy duro, el otro afloja un poco. Si el otro elige criticar una parte del plato, yo termino la parte que faltaba. Sorry que lo diga, pero no hay otro jurado como nosotros.
—Cuando apareció Wanda fue como una revolución. Contame un poco eso también. ¿Cómo fue encontrarse de nuevo con ella?
—Bueno, pasaron muchas cosas de en medio. Que están un poco reflejadas en el programa. Y nosotros también nos conocemos muchísimo más con ella. Así que mi personaje es bastante serio pero ella logra, no les quiero adelantar tanto, pero ella logra aflojarme o hacerme bromas que nadie es capaz de hacerme. Porque me dice cosas que yo digo, wow. Pero este año también yo medio que le respondo. Así que esa va a ser una novedad.