Luis Machín: “Somos parte de un cambio fuerte”

Tafí Viejo, Verdor sin tiempo, es la nueva serie de Flow que también se verá por El Nueve en donde se cuenta, a lo Romeo y Julieta, una historia de un amor imposible entre dos familias enfrentadas. Luis Machín, que brilla en teatro con Relatividad, es parte del proyecto y hablamos con él para saber más detalles.

—¿Cómo te sentís de participar de esta producción tucumana que llegó a Flow y en breve a El Nueve?

—Contentos, porque es una producción federal que empleó a más del 70% de actores y técnicos de Tucumán y que algunos actores de acá viajamos allá y lo hicimos el año pasado. Contentos porque, de alguna manera también, al ponerlo en la pantalla de El Nueve, reflota un poco esa idea que quedó trunca. Somos algunos también que tenemos colgada la cocarda de haber sido la última ficción tira diaria nacional que hicimos con Buenos Chicos, como Juan Palomino.

—Y que estuvo presente, por ejemplo, en los Martín Fierro de la TV, pero toda la otra ficción era todo plataforma.

—Todo plataforma, es como que ya eso se ha instalado de manera, yo intuyo, casi certeramente, que para siempre, ¿no? Me parece que el hecho de no haber seguido produciendo ficción nacional en canales abiertos acostumbró demasiado a la gente a la plataforma y a ver los contenidos en los momentos que quieran, cuando puedan, el tiempo que quieran, interrumpir un capítulo, verlo al otro día o verlo a la tarde, a la mañana. Me parece que esta generación de actores y actrices formamos parte de algo que ya fue. A mí me entusiasma Tafí Viejo porque de alguna manera, la gente que no tiene acceso a las plataformas, a través de los canales abiertos puede verla, puede seguir viendo contenido nacional. Pero también intuyo que esa forma de ver televisión en este país ya quedó de lado. Digo en este país porque Brasil lo sigue haciendo, Colombia lo sigue haciendo, pero acá a partir de la pandemia ya se venía perfilando lo de las plataformas con mucho contenido y la pandemia me parece que terminó de darle el tiro de gracia a la ficción nacional en canal abierto y de manera diaria. Por eso esto, si bien son algunos capítulos, no es una tira como las que se hacían antes de un año, de dos años, de 300 capítulos, de alguna forma a los que hicimos esa televisión nos entusiasma.

—¿Y por qué?

—Somos parte de un cambio fuerte y lo primero que aparece es como una especie de resistencia y después es tan contundente el cambio de las formas y de los contenidos también. Por suerte se van llegando a acuerdos con las plataformas para seguir contando historias que nos representan de hecho, bueno, Cromañón, de Prime Video, son historias que en el caso mío, participación mía directa. Después, bueno, por ejemplo, estas series que están haciendo, bueno, Viudas Negras, Envidiosa, que tiene ya como tres temporadas, me parece que es como la nueva manera de consumir ficción nacional. Pero bueno, somos parte de un profundo cambio y todos estamos tratando de ver cómo uno se aclimata a eso.