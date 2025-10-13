Nonpalidece: el reggae argentino celebra su historia en La Plata

Con una carrera que transformó la escena del reggae nacional, el grupo atraviesa uno de sus momentos más luminosos. Su más reciente disco, “Hecho en Jamaica”, fue distinguido con el Premio Gardel al Mejor Álbum de Reggae, un reconocimiento que reafirma la profundidad artística y la autenticidad de un proyecto que ha sabido mantener vivo el espíritu del género sin perder su raíz local.

Grabado íntegramente en la isla que vio nacer el reggae, Hecho en Jamaica es más que un álbum: es un viaje espiritual. Cada canción resuena como un puente entre Kingston y Buenos Aires, entre la tradición y la renovación, entre la cadencia del Caribe y la emoción del Río de la Plata.

La presentación oficial del disco en el Movistar Arena, con entradas agotadas, marcó un hito en la historia reciente de Nonpalidece. Desde entonces, la banda ha llevado su Gira Celebración a distintos rincones del país y del continente, compartiendo escenario con nuevas generaciones que crecieron al ritmo de himnos como La flor, Tu presencia y Feed Me.

La Plata se prepara ahora para recibir esa vibración única, en un show que promete ser tanto una fiesta colectiva como una experiencia espiritual. En el Teatro Ópera, la energía de Nonpalidece volverá a expandirse con la potencia que los distingue: un sonido sólido, letras cargadas de esperanza y esa conexión mística que solo ellos logran generar con su público.

El presente de Nonpalidece es también una reafirmación de su legado. Más de dos décadas después de su nacimiento, siguen siendo un faro del reggae en habla hispana, trascendiendo generaciones y fronteras. Cada acorde, cada canción, es una invitación a celebrar la vida, la conciencia y el encuentro.

Nonpalidece celebra su historia, su sonido y su gente.

El 17 de octubre, La Plata vibra al ritmo del reggae.

Entradas disponibles por Livepass.com.ar con cuatro cuotas sin interés con Banco Provincia y en la boletería del teatro Opera.

Produce: Gonna Go.