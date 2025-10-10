Perry Mattfeld y Quentin Plair estrenaron Chad Powers

Chad Powers, protagonizada por Glen Powell, que acaba de estrenar en Disney+, tiene a Perry Mattfeld y Quentin Plair en roles claves. Con ellos dos hablamos para que nos adelanten más de la serie y su ingreso al universo del fútbol americano.

—¿Cómo fue para ustedes entrar en el mundo de Chad Powers y el fútbol americano?

—Perry Mattfeld: Quentin y yo tenemos cierta conexión personal con el fútbol americano. Pero para mí era un mundo de ensueño y un papel de ensueño precisamente por esa pasión personal. Yo también fui animadora en la universidad. Siempre me ha gustado el fútbol. Pero esta era la primera vez en mi carrera que el fútbol y la industria como actriz se habían unido. Sin duda, eso fue lo que me atrajo. Y además, nunca había leído nada parecido.

—Quentin Plair: Sí, claro. Y a mí me encanta ver algo que me transporte a otro mundo. Esas son las series con las que siempre me siento muy conectada y que echo de menos cuando termino de verlas, cuando llega el final de la temporada, y que me dan ganas de volver a ver. Así que tener eso incorporado en esta serie, ya sabes, no puedes poner otra cosa y sentir lo que vas a sentir, ver las imágenes que vas a ver en esta serie, ya sabes, es algo muy específico. Y eso me atrajo, me atrajo la posibilidad de crear nuestro propio mundo, un mundo del que yo había formado parte en mi vida personal. Pero, obviamente, le estamos dando un toque cómico y lo estamos emitiendo por televisión. Y fue simplemente maravilloso formar parte de ello. Y creo que todos disfrutamos, como ella dijo, conectando con las pasiones que tenemos, ya sabes, con nuestro trabajo y con algo de nuestra vida personal que no suele cruzarse tan a menudo.

—Perry, Chad no es el único que miente. Tu personaje tiene algunos problemas que no se revelan al principio. Y también contame algo sobre ser una chica en un mundo de hombres.

—QP: Sí, sin duda fue un reto. Ricky es un personaje desafiante porque necesita que la quieran, pero también que la respeten y la tomen en serio y, ya sabes, ser una más del grupo, pero al mismo tiempo forjarse su propio camino. Tuve la suerte de pasar un tiempo con algunas mujeres deportistas para conocer su perspectiva. Pero sin duda, uno de los papeles más enriquecedores como actriz es poder interpretar el arco emocional que ella recorre a lo largo de la primera temporada. Y creo que Ricky es, en cierto modo, la persona más sensata de la serie. Es un papel de ensueño para mí.

—Y para vos, Quentin, tu personaje era la voz de la conciencia en algunos momentos. Contame algo sobre tu papel, ¿qué es lo que más te gustó de interpretar al personaje?

—QP: Sí, sí. Me encanta que digas eso porque es así. Quería ser un poco más sólido, casi como una base, ¿sabes a qué me refiero? Muy fuerte, duro, ese tipo de entrenador, porque siempre me han atraído mucho esos entrenadores. Me gusta ser como un entrenador duro que te exige mucho y es casi militar. Eso es lo que quería hacer con Bird. Y luego, con los guionistas haciéndolo un poco neurótico, pensé que las dos cosas encajaban muy bien, porque es como, oh, eso tiene sentido. Es como si la única forma en que realmente puede mantener todo bajo control es tratando de seguir una rutina muy estricta y militante. Y si algo sale mal, entonces sale su locura. Así que fue emocionante interpretar eso. Fue emocionante utilizar personas de mi pasado real, mi pasado verdadero, como sabes, algunas cosas que saqué para el personaje. Y sí, fue divertido formar parte de ello y divertido intentar, por así decirlo, incorporar esta novedad en este mundo de la comedia que yo creé. Me pareció una experiencia muy interesante y divertida.