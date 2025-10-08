María Laura Berch y Laura Chiabrando estrenan La noche sin mí

Natalia Oreiro brilla, una vez más, en La noche sin mí, ópera prima de María Laura Berch y Laura Chiabrando, con quienes hablamos para saber más de la propuesta.

—¿Cómo se sienten con que finalmente la película se estrene, ya estuvieron de paso por varios festivales, pero bueno, que finalmente llegue a las salas?

—Laura Chiabrando: La verdad que es como una felicidad, en este contexto también poder estrenar una película argentina es como un gran logro también, así que para nosotras que es nuestra ópera prima, sin duda es más que un reconocimiento llegar a esta instancia.

—¿Cómo fue que conectaron para trabajar las dos en esta ópera prima?

—LC: Nosotras nos conocemos hace mucho tiempo porque María Laura fue coach de mis dos hijos, en otros proyectos que son Teo y Matilde, los dos actores de la peli, son los dos hijos míos y nos conocemos hace muchos años cuando Lau fue coach en la primera película, cuando Teo era chiquitito. Entonces ahí generamos como una amistad y con el paso de los años yo escribí este guión y fue un año en el que el Incaa, justo en pandemia, abrió una convocatoria y fue el primer año que el Incaa no permitía que para esa convocatoria el director sea el mismo que el guionista. Y como siempre habíamos hablado mucho con Lau, le propuse a ver si se quería sumar al proyecto y ahí arrancamos a trabajar juntas.

—¿Se dividieron las tareas? ¿cómo fue un poco el día a día?

—LC: Fue un trabajo muy muy conversado, de muchas horas de debatir, de hecho en un montón de cosas, obviamente somos dos personas diferentes y tenemos miradas diferentes.

—María Laura Berch: Lo que estaba bueno del set es que Lau podía ver en concreto lo que podíamos producir en el set, en monitor. Viste que siempre es una mirada, por lo menos yo la valoro mucho, en el área de la dirección de actores, por ejemplo, que a veces nosotros estamos creyendo que eso transmite, transita, se expande y porque estamos mano a mano con el actor, la actriz, en esa efervescencia emocional. Pero acá la cuestión es cómo recodifica el lenguaje, entonces siempre mirar por monitores, en mi caso es clave como profesional, siempre miro por monitor. En este caso en estar al lado de los actores, hacía que la mirada de Lau siempre volviese más hacia el resultado de lo que nosotros estábamos en el proceso de set. Tenía como esa posibilidad. Y también que Lau viene de la foto y también había un diálogo con Diego Poleri, que es nuestro gran director de foto, que lo queremos mucho. Entonces también había un diálogo que me daba interesante desde el resultado final de la imagen.

—Fue clave para ustedes que Natalia dijera que sí, ¿cómo fue un poco el trabajo con ella?

—MLB: El proyecto cuando Lau me lo comparte yo le decía que a la hora de dirigir había una exploración que me interesaba principalmente que era, dado que tenía tal vez un camino más largo y concreto al set, era que una actriz nos diese la mano y se arrojase con nosotras a la dificultad que nos proponía el material, y a explorar con nosotras y que eso fuese el gran reto a nivel dirección y pensamos en Natalia, se lo acercamos y fue un sí rotundo por suerte. Se sumó y entendió también que hay algo que es interesante, que por eso en lo personal la quiero tanto, sé que Lau también ahora que hemos compartido, que somos familia, que hay algo que cuando Naty le pone la voz a estos personajes, estos personajes llegan a lugares que tal vez de otra manera no llegarían. Yo creo que este mismo planteo también se hizo a ella misma a nivel profesional y también sabía que quería ella llegar a lugares a los cuales tal vez otros materiales no la habían provocado y lo tomó de esa manera, como una actriz que sabía que estaban para correrse todos los riesgos en todos los sentidos. Y nos asumió, nos dio la mano de una manera muy profunda, muy amorosa, se sumó de hecho, es coproductora de la película y también permitió que el trabajo de preparación, el trabajo en el set, el diseño del trabajo, fuese un conjunto, fuese de las tres.