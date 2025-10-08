Eruca Sativa en La Plata: la potencia de una era

Eruca Sativa llega a la ciudad con su nuevo tour “A tres días de la tierra”, un espectáculo que reafirma su lugar como una de las bandas más poderosas, creativas y trascendentes del rock argentino contemporáneo.

El flamante disco, producido por el legendario Afo Verde y grabado en los históricos Criteria Studios de Miami —donde nacieron obras como Highway to Hell de AC/DC y Canción Animal de Soda Stereo— marca un punto de inflexión en la trayectoria del trío. Son 14 canciones que condensan la fuerza, la madurez y la identidad colectiva de una banda que, tras casi dos décadas de camino, sigue reinventándose con la misma energía de sus comienzos.

Desde las primeras zapadas en pleno 2021, cuando el mundo todavía estaba en pausa, hasta la imponente presentación en el Estadio Obras, Brenda Martin, Lula Bertoldi y Gabriel Pedernera construyeron un universo sonoro que oscila entre la introspección y el estallido. “Eruca es una entidad en sí misma. No somos tres personas, sino algo que tiene decisiones propias. Cuando estamos los tres, pasan cosas mágicas”, afirma Lula.

La magia de A tres días de la tierra no solo reside en su sonido —donde confluyen cuerdas, rock visceral y una producción impecable—, sino también en su espíritu. Es un disco nacido de la resistencia y la necesidad de seguir creando, un manifiesto que encuentra en cada canción una declaración de vida.