Murió Diane Keaton, la legendaria actriz ganadora del Óscar por Annie Hall





La actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora del Premio Óscar a la Mejor Actriz en 1978 por su icónico papel en Annie Hall, falleció en California a los 79 años, según confirmó este sábado un portavoz de la familia a la revista People.

De acuerdo con el medio norteamericano, no se revelaron detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Keaton debutó en Hollywood en 1970 con la película Lovers and Other Strangers (Amantes y otros extraños), y rápidamente se consolidó como una de las intérpretes más versátiles de su generación. Su carrera abarcó más de cinco décadas, con papeles memorables en clásicos como El Padrino —donde interpretó a Kay Adams, la esposa de Michael Corleone (Al Pacino)— y en numerosas películas dirigidas por Woody Allen, con quien mantuvo una profunda amistad y una relación artística que marcó una época.

El papel que la consagró fue el de Annie Hall, en la comedia romántica de Woody Allen estrenada en 1977, por el cual recibió el máximo reconocimiento de la Academia. Más allá de ese logro, fue nominada al Óscar en tres ocasiones más: por Reds (1981), Marvin’s Room (Secretos íntimos, 1996) y Something’s Gotta Give (Cuando menos te lo esperas, 2003).

Con su estilo inconfundible, su humor y su elegancia excéntrica, Diane Keaton se convirtió en un ícono del cine estadounidense, admirada por su autenticidad dentro y fuera de la pantalla. Aun después de los 70 años, continuó actuando, demostrando una pasión inquebrantable por su oficio y dejando una huella imborrable en la historia de Hollywood.