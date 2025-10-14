Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami hablan de KPOP Demon Hunters

Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami son parte de KPOP Demon Hunters, una de las películas más vistas de la historia de Netflix donde le ponen la voz a las melodías como Rumi, Mira y Zoey, respectivamente. En una entrevista exclusiva (único medio argentino que habló con ellas) las tres revelan detalles del fenómeno del año.

—¿Cómo se sienten al formar parte de este fenómeno e l que se convirtió la película y que tiene tantos fans en todo el mundo?

—Ejae: Sin duda, muy honrada y agradecida. Sin duda, he llorado mucho. He reído mucho y he llorado mucho. Ha sido una locura, una locura. Sí. ¿Verdad?

—Rei Ami: Sí. Todavía lo estoy asimilando. Cada día pasa algo increíble. Y es como un sueño, un sueño febril. Parece un sueño.

—E: De verdad. No quiero despertar.

—Audrey Nuna: Surrealista.

—RA: Pero es real.

—Cuando dijeron por primera vez que la película solo estaría en Netflix y no en los cines, ¿qué sintieron en ese momento? ¿Y cómo se sintieron cuando la película se estrenó en algunos cines de Estados Unidos?

—AN: En los cines.

—A: Bueno, creo que estar en Netflix es un gran honor, en primer lugar.

—RA: Sí.

—A: Y gracias a Netflix, pudo llegar a mucha gente y permitió que todos la vieran mil veces si querían. Así que fue increíble. Y también fue increíble verla en los cines.

—AN: Les diré algo, vi la sesión de karaoke en Indianápolis porque estaba allí para un festival. Así que fui a un cine al azar. ¿Lo sabían? Y estaba agotado.

—E: Los fans me reconocieron. Llevaba una máscara y una gorra, y sabían quién era en el Sing alone. Pero fue genial escuchar la música con los parlantes, parlantes realmente grandes. También fue muy divertido.

—RA: Así que esta gente no tenía ni idea de que estaban en el cine con ustedes. Es una locura.

—E: ¿Y tú?

—RA: Yo fui a Nueva York, pero ellos sabían que estaba allí.

—¿Qué te inspiró para componer estas canciones tan efectivas y que son las más escuchadas en Spotify?

—E: ¿Qué me inspiró? Bueno, en primer lugar, las canciones, los directores nos dieron una guía, una línea sobre lo que debíamos escribir. Nos dijeron que tenía que incluir la palabra «oro» y que tenía que ser inspiradora, y fueron increíbles a la hora de comunicarnos lo que estaban pasando los personajes y lo que había que decir en las letras, también en cuanto a la trama. Así que fue un trabajo muy colaborativo. Pero la inspiración de la melodía vino de, quiero decir, la pista era tan increíble por parte de Teddy, 24 y Aido. Así que sí, ese fue el proceso de composición, y fue muy divertido escribir. Y sí.

—Y para ustedes, Audrey y Ray, me gustaría saber ¿cómo fue para ustedes cantar estas canciones y cómo fue para ustedes ponerle voz al personaje?

—AN: Fue un honor. Fue un honor, de verdad. Quiero decir, es una música pop increíble y muy bien escrita, y poder formar parte de eso y espero que la que los compositores y Ejae estén orgullosos.

—E: Estoy muy orgullosa.

—AN: Es una experiencia increíble, de las que hay que vivir antes de morir. Sin duda, lo recomiendo.

—RA: Además de eso, el simple hecho de estar al mismo nivel que estas mujeres increíbles y con tanto talento en la industria musical, es un honor saber que puedo contar con ellas y que estamos juntas en esto. Es especialmente en este viaje. No puedo imaginarme intentar hacer esto sola. Sería aterrador. Así que gracias. Chicas, son increíbles. No lloren ahora.