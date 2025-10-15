Lorena Romanin estrena Miramar

El próximo viernes estrena en Espacio Callejón (CABA) Miramar, una tragicomedia que desnuda las tensiones familiares bajo el sol de la costa, dirigida por Lorena Romanin. “Es una obra que Agustina y Florencia la hicieron en Microteatro y decidieron hacerla larga, en un momento me suman al proyecto, me pongo a escribir con ellas, intentando ponerle mi impronta, fue fácil y muy orgánico todo. Las había visto, la obra era muy divertida, me había encantado, tenía y tiene mucha potencial, transcurre en los noventa, y es muy divertida de ver los y las que vivimos en esa época”, cuenta Romanin a HOY.