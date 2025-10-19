El espíritu festivo de Los Auténticos Decadentes conquistó Noches Capitales

Ante miles de personas, la banda liderada por Cucho Parisi, Jorge Serrano y Diego Demarco desplegó una fiesta popular repleta de clásicos que atravesaron generaciones. “La guitarra”, “Cómo me voy a olvidar”, “Los piratas” y “El murguero” fueron algunos de los momentos más coreados de un repertorio que unió emoción, nostalgia y celebración en partes iguales.

El show reafirmó el espíritu de Los Auténticos Decadentes: un legado vivo de la música nacional que sigue marcando el pulso de la alegría colectiva. Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo demostró una vez más por qué sus canciones son himnos de la cultura popular argentina y latinoamericana.

La presentación formó parte de la nueva edición de Noches Capitales, el ciclo que convirtió al Hipódromo de La Plata en un espacio patrimonial abierto a la experiencia sonora.

Este año, la agenda ya contó con Los Fabulosos Cadillacs, YSY A, La Pl y seguirá con una propuesta variada: Abel (1 de noviembre), Peces Raros (15 de noviembre), Miranda! (28 y 29 de noviembre), Andrés Calamaro (6 de diciembre) y Guasones (13 de diciembre).

El público disfrutó además de la variada propuesta gastronómica, el sector VIP con vista exclusiva y las activaciones artísticas que acompañaron una noche perfecta. La ciudad volvió a ser escenario de una celebración compartida, reafirmando a Noches Capitales como un ritual musical que une generaciones, géneros y memorias.

Las entradas para los próximos shows del ciclo continúan disponibles a través de Livepass, con 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Produce: GONNA GO.