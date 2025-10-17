La talentosa intérprete y compositora uruguaya Florencia Núñez llega a Argentina para presentarse el sábado en La Carbonera (CABA) a las 21.30 horas. “Para este concierto preparamos canciones de todos mis discos, así que en ese sentido estamos copados porque además el formato tiene mucho que ver con lo que suena el disco, si bien no somos todos los músicos, pero tiene mucho que ver y creo que es una versión bastante fiel representación de eso, así que estamos contentos porque venimos así con este álbum, súper ilusionados a tocar aquí en Buenos Aires”, dice a Hoy a horas de tocar en el país.