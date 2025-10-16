Charlie Hunnam: “Es muy difícil entender a Ed Gein y por qué hizo lo que hizo”

En Monstruo: la historia de Ed Gein, la serie de Netflix se mete con el personaje real que inspiró Psicosis, un asesino conocido como “el carnicero de Plainfield”, y encuentra en Charlie Hunnam al vehículo ideal para contarla. Con él hablamos en exclusiva y dio detalles del desafiante rol.

—¿Cómo te preparaste física y mentalmente para el papel?

—Hay algo de responsabilidad al interpretar una persona “real”, particularmente cuando han cometido crímenes tan atroces. Así que realmente sentí que mi mayor responsabilidad era llegar al fondo del asunto. Y no necesariamente tratar de entender los crímenes en sí, sino al hombre que los cometió y por qué lo hizo. Así que lo leí todo. Lo más valioso fueron todos sus expedientes médicos. Es como una tumba de historiales médicos, porque estuvo recluido en un hospital psiquiátrico durante 30 años. Y se le hicieron unas 120 evaluaciones psicológicas. Las leí todas y me fueron de gran ayuda para intentar comprender quién era.

—¿Y cómo fue el rodaje? Me gustaría saber ¿cuál fue el mayor reto y qué hacías cuando ibas a tu casa o al hotel para relajarte?

—Bueno, el mayor reto siempre son las escenas. Probablemente, si ves la serie, apuesto a que podrás identificar cuáles son los mayores retos con solo ver las escenas. Siempre son las escenas que requieren el mayor esfuerzo emocional. Por ejemplo, hay una escena en el episodio siete que fue, con diferencia, la más difícil de rodar de toda la serie. Es cuando Ed sufre una gran crisis emocional y yo tenía que llorar y llorar y tener una especie de crisis nerviosa ante la cámara. Y como actor siempre piensas: entiendo la escena, entiendo lo que se requiere, pero siempre tienes en mente la pregunta ¿Tendré la capacidad necesaria para interpretarla? Así que, en realidad, no eran necesariamente los temas más oscuros los que me resultaban más difíciles. Siempre eran los temas más emotivos los que más me ponían nervioso.

—Además de la etiqueta de true crime, el programa de televisión tiene un importante mensaje sobre los problemas mentales. ¿Te atrajo esto para que formaras parte del programa Monster?

—Sí, creo que entiendo tu pregunta. Simplemente en el sentido de que los programas siempre tratan sobre algo en sus temas y sobre algo. Sí, quiero decir, creo que, ya sabes, realmente creo en la narración de historias, que tenemos una función en la sociedad, ya sabes, como siempre ha sido, esta tradición de comprendernos un poco mejor a nosotros mismos contando estas historias. Y creo que las partes más oscuras de la sociedad y las historias más oscuras tienen el mismo valor, porque es muy difícil entender a Ed Gein y por qué hizo lo que hizo. Y creo que Ryan, en esta serie, hace un trabajo increíble al trazar la regresión de su salud mental y, a través del aislamiento, el abuso y la exposición a estas imágenes terribles, el camino que lo llevó a convertirse en un monstruo. Y luego plantea la pregunta de si Alfred Hitchcock también era un monstruo porque le quitó la vida a este hombre y lo utilizó como inspiración para el entretenimiento e hizo Psicosis y, en cierto modo, oscureció la psique global en el proceso. ¿Es Ryan Murphy el monstruo por hacer una serie de televisión sobre Ed Gein y Hitchcock? ¿O es el público el monstruo por seguir sintonizando para ver estas historias? Y supongo que todo eso es cierto, pero personalmente no creo que ninguno de ellos sea un monstruo. Bueno, Ed Gein sin duda era un personaje monstruoso. Pero creo que, repitiéndome, creo que el cine y la narración en todas sus formas son una forma esencial de comprendernos a nosotros mismos. Y, vaya, si no nos comprendemos a nosotros mismos, entonces estamos destinados a seguir cometiendo errores. Y algunos de esos errores pueden tener consecuencias terribles.