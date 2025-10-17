Michael Waldron: “Hay un motor muy natural en el que él intenta ocultar mentira”

Ya puede verse en Disney+ Chad Powers, protagonizada por Glen Powell y creada por él y por Michael Waldron, quien también la dirige. Con él hablamos para saber detalles de ésta divertida propuesta.

—Es una gran sorpresa tu serie, es novedosa, pero tiene un tema clásico como el del impostor. Me gustaría saber ¿cómo fue para vos y para Glenn reinventar este tema para el programa?

—Bueno, partimos de un sketch que Eli Manning, ya sabes, un famoso mariscal de campo, había hecho en el que interpretaba a un tipo llamado Chad Powers. Y mientras construíamos el programa, decidimos que esta mentira fuera el eje central. Hagamos una historia de impostores como Papá por siempre o Tootsie. Y eso fue realmente un gran regalo para nosotros como guionistas, porque hay un motor muy natural para cada historia en el que él intenta ocultar esta mentira. Todos los que le rodean, incluso a medida que se acerca a ellos. Así que fue genial. Disfruté mucho contando una historia de impostores.

—¿Y cómo dividieron el desarrollo con Glenn? ¿Cómo fue el proceso para hacer real a Chad Powers?

—Glenn y yo ya éramos amigos antes de embarcarnos en este proyecto juntos. Y fueron muchas conversaciones sobre, bueno, ¿quién era este personaje? ¿Qué llevaría a alguien a ponerse estas prótesis e intentar hacer esta locura? Y cuando nos decidimos por todo eso, entonces se trataba, muy bien, vamos a pensar en la historia, vamos a construir el mundo, y luego simplemente intercambiamos páginas y nos lo pasamos genial intentando hacernos reír el uno al otro.

—Mencionaste que eras amigo de Glenn, pero nadie sabe que es un gran comediante. Lo vimos el año pasado en Hitman, pero ahora tiene todo lo que necesita un gran comediante. ¿Cómo fue para vos explorar estas facetas de Glenn para el público?

—Bueno, me sentí increíblemente afortunado de poder dar rienda suelta a las habilidades cómicas de Glenn. Vi por primera vez a Glenn en una película llamada Todos queremos algo, que hizo con Richard Linklater. Y me pareció increíblemente divertido en ella. También había sido muy divertido en la serie de Ryan Murphy, Scream Queens. Y luego fue muy divertido en Set It Up, una comedia romántica de Netflix. Así que sabía que tenía un gran sentido del humor. Y con esta serie, Glenn es un tipo divertido, lo conozco. Así que estaba muy dispuesto y animado a acompañarnos en todas esas locuras cómicas. Fue muy divertido.