Michael Dudok de Wit: “Me preocupa mucho el rumbo que está tomando el planeta”

La maravillosa La tortuga roja, de Michael Dudok de Wit, una película que explora la relación del hombre con su entorno, se presentó finalmente en salas argentinas y hablamos con el realizador.

—¿Cómo recibiste la noticia que la película se estrena por primera vez en los cines de Argentina?

—Cuando se estrenó la película se distribuyó muy rápidamente por todo el mundo. Así que fui a algunos países con la película, para promocionarla, pero me perdí mucha información sobre dónde se proyectaba y dónde no. Así que, para ser sincero, no sé si se proyectó en Argentina cuando se estrenó la película pero me alegra mucho que, aunque sea más tarde que nunca, se esté proyectando.

—La película trata varios temas que siguen preocupando a la humanidad. Cuando desarrollaste la película, ¿imaginabas que seguiríamos teniendo estos problemas en el futuro?

—Sí. Cuando empecé a hacer el storyboard de la película, cuando empecé a escribir el guion, mis productores me preguntaron ¿Qué te gustaría expresar idealmente en tu película? ¿Cuál es tu intención? Y yo tenía tres intenciones, quería contar una historia bonita, quería explorar la belleza visual, el sonido y la música. En otras palabras, la belleza del cine. Y quería expresar mi profundo respeto por la naturaleza. En general, toda la naturaleza. No un perrito adorable, una planta bonita o una puesta de sol preciosa, sino toda la naturaleza. Incluyendo la belleza de la noche y la belleza de la lluvia. Y lo veo como una ambición atemporal de celebrar la belleza de la naturaleza. Pertenecemos a la naturaleza. Por eso sabía que no sería un tema pasajero, de moda. Es un tema que siempre nos conmoverá. Quizás de una manera muy discreta, pero nos conmoverá. Tengo un lado muy ecológico y me preocupa mucho el rumbo que está tomando el planeta. Y cuando escribí la historia hace más de 10 años, era consciente de que cuando se estrenara la película, la crisis ecológica del planeta, la crisis climática, podría ser incluso peor que en el momento en que vivo. Y es cierto. Ahora es incluso peor que antes. Así que, en ese sentido, sabía que la película llegaría al público del futuro.

—¿Y por qué una tortuga?

—Porque cuando escribí la primera versión de la historia, no había ninguna tortuga. Y entonces supe que en la historia había un hombre solo en una isla. Muy solo. Quiere volver a casa. Intenta volver a casa, pero no puede. No se limita a estar de pie en la playa diciendo: «Quiero volver a casa». Lo está intentando de verdad. Así que, cuando escribí la historia, me gustó la idea de que hubiera algo que le impidiera volver a casa. No se me ocurría nada y un pulpo me pareció que sería increíble. Difícil de animar, pero increíble. Y entonces, de repente, lo vi claro. De repente pensé: Dios mío, ¿por qué no una tortuga? En ese momento fue solo una corazonada pero sabía que había encontrado la criatura adecuada.