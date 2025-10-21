Vincent Paronnaud cuenta detalles de Ángelo en el bosque mágico

Ángelo en el bosque mágico, dirigida por Vincent Paronnaud y Alexis Ducourd, pasó por los cines del país. “Hice cómics y libros que tuvieron un gran éxito en Francia y dije podemos hacer una película con el libro, fue una pesadilla, pero estuvo bien. Es un camino muy largo hacer este tipo de película. Y puedes perderte porque hay muchos aspectos técnicos, ya sabes, estás involucrado, ya sabes, es muy técnico. A veces no hablas de la película, solo hablas del pelo, de la piel, ya sabes, todo el tiempo, con 100 personas preguntándote cosas que no sabes qué hacer”, cuenta a Hoy Paronnaud en exclusiva.